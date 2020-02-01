Ünlü oyuncu Ömer Dönmez hayatını kaybetti - Son Dakika

Ünlü oyuncu Ömer Dönmez hayatını kaybetti
22 dakika önce
YEŞİLÇAM'IN ünlü isimlerinden biri olan ve "Ömercik" filmiyle bilinen Ömer Dönmez evinde hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:19 Kaynak: DHA
YEŞİLÇAM'IN ünlü isimlerinden biri olan ve "Ömercik" filmiyle bilinen Ömer Dönmez
evinde hayatını kaybetti.
Üsküdar'daki evinde hayatını kaybeden 61 yaşındaki oyuncu Ömer Dönmez'in vefat haberini yeğen Tolga Acar, sosyal medya heasbından duyurdu.
Yeğeni Tolga Acar sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Dayım Ömer Dönmez'i (Ömercik) kaybettik. Cenaze öğlen namazına müteakip Üsküdar Selimiye Camii
'nden kalkacaktır. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.
- İstanbul
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