Ünlü oyuncu önce erkek oldu, şimdi de boşanma davası açtı - Son Dakika

Ünlü oyuncu önce erkek oldu, şimdi de boşanma davası açtı

27.01.2021 11:36
Ünlü oyuncu önce erkek oldu, şimdi de boşanma davası açtı, System.String[]

AÇIKLAMASIYLA GÜNDEM OLMUŞTURol aldığı Juno adlı filmle adını geniş kitlelere duyuran Ellen Page, 2020 yılının aralık ayında cinsiyet edğişirip erkek oludğunuve bundan böyle Elliot Page adını aldığını açıklayarak tüm dünyanın ilgisini üzerine çekmişti.

AÇIKLAMASIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Rol aldığı Juno adlı filmle adını geniş kitlelere duyuran Ellen Page, 2020 yılının aralık ayında cinsiyet edğişirip erkek oludğunuve bundan böyle Elliot Page adını aldığını açıklayarak tüm dünyanın ilgisini üzerine çekmişti.İKİ YILLIK EŞİNE BOŞANMA DAVASI AÇTI

Şu sıralar The Umbrella Academy adlı yapımda rol alan ve cinsiyet değişikliğinden sonra da diziye decam edeceği açıklanan 33 yaşındaki Elliot Page, 2018 yılında romantik bir törenle evlendiği 26 yaşındaki eşi Emma Portner'a boşanma davası açtı.DAVA DOSYASI MANHATTAN'DA

TMZ sitesinin haberine göre Elliot Page ve Emma Portner, üç yıldır birlikteydi. Bunun iki yılını da evli olarak geçiren çift, şimdi boşanmaya hazırlanıyor.KARARI YANKI UYANDIRDI Juno ve X-Men: Geçmiş Günler Gelecek gibi filmlerle sinema dünyasının en prestijli ödülleri olarak görülen Oscar'a aday gösterilen Kanadalı oyuncu Ellen Page, 2020 yılının aralık ayında cinsiyet değiştirdiğini açıkladı. 33 yaşındaki Page, yeni isminin ise Elliot Page olduğu duyurdu. Elliot Page, haberi Twitter hesabından yayınladığı bir mesajla açıkladı.KENDİNİ ŞANSLI HİSSETTİĞİNİ BELİRTTİ

Page, "Bunu yazdığım için kendimi şanslı hissediyorum. Burada olduğum için. Hayatımda bu yere geldiğim için. Bu yolculukta beni destekleyen insanlara karşı çok büyük bir minnettarlık duyuyorum. Öz benliğimin peşinden gidebilmek için nihayet kim olduğumu sevmenin ne kadar olağanüstü hissettirdiğini ifade edemem" diye yazdı. Kanadalı oyuncu ayrıca, trans topluluğundan "ilham aldığını" söyledi ve "Bu dünyayı daha kapsayıcı ve şefkatli bir yer haline getirmek için durmaksızın çalıştıklarını" belirtti.'SEVİNCİM GERÇEK, AYNI ZAMANDA KIRILGAN'

Hayranlarına seslenen Page mesajında, "Ben de sabır istiyorum. Sevincim gerçek, ama aynı zamanda kırılgan. Gerçek şu ki, şu anda son derece mutlu hissetmeme ve ne kadar ayrıcalık taşıdığımı bilmeme rağmen, ben de korkuyorum. İstiladan, nefretten, 'şakalardan' ve şiddetten" yazdı.ONLARIN TERCİHLERİ DE AYNI YÖNDE OLDU

Elliot Pagie, gösteri dünyasında cinsiyetini değiştiren tek ünlü değil. Bazıları ünlü olduktan sonra bazıları da ünlü olmadan önce böyle bir değişim yaşadı. Bazı ünlüler de çocuklarının bu tercihleriyle gündeme geldi. İşte cinsiyetlerini değiştirerek şaşırtan ve gündem olan ünlüler.ESKİ SPORCU DA CİNSİYET DEĞİŞTİRDİ Gösteri dünyasının son yıllardaki en çok ses getiren değişiklik haberi Kardashian Jenner ailesinden gelmişti. Kardashian kardeşlerin üvey babası Bruce Jenner, o dönem herkesi şaşırtan bir karar alıp cinsiyetini değiştirdi.Kendall ve Kylie Jenner'ın babası olan Bruce Jenner, operasyondan sonra adını Caitlyn Jenner olarak değiştirdi.UZUN SÜRE GÜNDEMDE KALMIŞTI Ünlü şarkıcı Cher'in kızı da bir dönem bu tercihiyle çok konuşuldu. Chastity Bono adıyla dünyaya gelen genç kadın uzun bir prosedürün ardından yeni bir kimliğe büründü.Chastity Bono, operasyondan sonra adını Chaz Bono olarak değiştirdi.YÖNETMEN KARDEŞLERİN SEÇİMİ Sinema dünyasının usta yönetmen kardeşleri de birbiri ardına böyle bir prosedürden geçti. Larry Wachowski, cinsiyetini değiştirdi ve Lana adını aldı. Andy Wachowski de kardeşiyle aynı yolu seçti ve o da adını Lilly olarak değiştirdi.MODA DÜNYASINDA ADINI DUYURDU Moda dünyasının ünlülerinden model Lea T, bir futbolcunun oğlu olarak dünyaya gelmişti. Fakat sonra o da başka bir yol çizdi kendine.Lea T. moda dünyasında cinsiyet değiştirdiği halde kabul gören ilk modellerden biri.ANDROJEN MODEL DE KADIN OLDU Bosnalı model Andreja Pejic, önceleri moda dünyasında androjen model olarak tanındı. Erkek olmasına rağmen kadın meslektaşlarıyla yarışan güzelliğiyle ilgi çekti.Sonra da cinsiyet değiştirip kariyerine o şekilde devam etmeye karar verdi.ÜNLÜ ŞARKICININ KIZIYDI

Smooth Operator adlı şarkısıyla bir döneme damgasını vuran şarkı sözü yazarı ve yorumlu Sade'in kızı cinsiyet değiştirip erkek oldu.23 yaşındaki Izaak Adu, Instagram sayfasında annesiyle bir fotoğrafını paylaşarak "Uzun ve zor bir yoldu ama başardık! Eve geliyoruz. Bu geçen altı ayda yanımda durduğun için teşekkür ederim anne" diye yazdı.MODA TARİHİNE GEÇTİ Katı ve değiştirmediği bir güzellik anlayışına sahip olan Victoria's Secret markasının ilk trans modeli olarak adını duyurdu Valentina Sampaio.Ünlü firmanın yanı sıra moda dünyasının birçok önde gelen markası da onunla çalışmak için sıraya giriyor.KARARI ÇOK SES GETİRDİ

Nil Alkoçlar bir dönemin ünlü yıldızlarındandı. Birçok dizide rol alan Alkoçlar, uzun süren bir sessizliğin ardından herkesi şaşırtan bir haberle gündeme geldi.Alkoçlar, cinsiyet değiştirip Rüzgar adını aldı. Sonra da mutlu bir yuva kurdu.

Ünlü oyuncu önce erkek oldu, şimdi de boşanma davası açtı

Ellen Page, Sinema, Moda, Juno, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu önce erkek oldu, şimdi de boşanma davası açtı - Son Dakika Magazin


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