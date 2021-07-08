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Ünlü oyuncu Onur Seyit Yaran'a silahlı saldırı düzenleyen sanık tahliye edildi - Son Dakika

Ünlü oyuncu Onur Seyit Yaran'a silahlı saldırı düzenleyen sanık tahliye edildi

08.07.2021 15:27

Şişli'de Kardeşlerim dizisinin başrol oyuncusu Onur Seyit Yaran'ın silahlı saldırıya uğramasına ilişkin davada, sanık Serhat Okuducu Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulunduran heyet, sanık Okuducu'nun tahliyesine karar verdi.

Kardeşlerim dizisinin başrol oyuncularından Onur Seyit Yaran, 22 Eylül 2020 tarihinde gittiği spor salonundan çıkardı Serhat Okuducu'nun silahlı saldırısına uğramış ve omzundan yaralanmıştı. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Serhat Okuducu, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Şikayetçi Onur Seyit Yaran'ı ise avukatı temsil etti.

AVUKATI TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki görüşünde, sanığın kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması yönündeki mütalaasını tekrar etti. Sanık avukatı Mahmud Nedim Dağdelen mütalaayı kabul etmediklerini, müvekkilinin öldürme kastıyla hareket etmediğini, yaralama suçundan hüküm verilebileceğini belirterek 9 aydır tutukludur. Tutuklu kaldığı süre yatacağı süreyi karşılamaktadır diyerek tahliye talebinde bulundu.

Oyuncu Onur Seyit Yaran'a silahlı saldırı düzenleyen sanığın tahliyesine karar verildi
Onur Seyit Yaran

6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Serhat Okuducu'ya kasten öldürmeye teşebbüs suçundan önce 10 yıl hapis cezası verdi. İlk haksız eylemin kim tarafından başlatıldığı tespit edilemediği gerekçesiyle indirim yaparak sanığı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın duruşmalardaki olumlu halini de dikkate alarak cezayı 6 yıl 3 ay hapis cezasına indirdi. Tutuklu kaldığı süreyi dikkate alan heyet, sanık Okuducu'nun tahliyesine de hükmetti. Bir üye hakim, sanık hakkında Yaralama suçundan hüküm kurulması gerektiği görüşünde olduğunu belirterek muhalefet şerhi düştü.

İDDİANAME

Olay, Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak'ta 22 Eylül 2020'de saat 18.45 sıralarında meydana gelmişti. Saldırı anı güvenlik kamerasına da saniye saniye yansımıştı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca olaya ilişkin soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, müşteki Onur Seyit Yaran ile sanık Serhat Okuducu'nun tartıştıkları, iddiaya göre şüphelinin belinden çıkardığı silahı, müştekinin kafasına dayayarak Seni geberteceğim, öl dediği öne sürüldü. Sanık Serhat Okuducu'nun iki kez tetiği çektiği, birinin ateş almadığı, diğerinin ise ateş alarak müşteki Yaran'ın omzuna isabet ederek yaralanmasına neden olduğu kaydedildi. Olay sonrası kaçan ve polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklanan sanık Serhat Okuducu hakkında Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi.

ÖLDÜRME KASTIM YOK DEMİŞTİ

Sanık Serhat Okuducu savunmasında, Benim kimseyi öldürmek gibi bir kastım yoktu. Arkadaşla daha önce sorunumuz vardı, ama halletmiştik. Spor salonu çıkışında selam verdim, elimi uzattım. Küfür etti. Ben Allah'ın selamını verdim, o selamımı almayıp küfür etti demişti. Müşteki Onur Seyit Yaran ise sanıkla aralarında herhangi bir küfürleşme yaşanmadığını belirterek Kendi kendine husumet beslemiş demek ki. Arkadaşım Caner ile spor salonundan çıktıktan sonra arkamızdan geldi ve beni dürterek belindeki silahı gösterdi. Beni kafamdan vurmaya çalıştı. Kaçmaya çalıştım. Kaçarken omzumdan vurdu demişti.

Ünlü oyuncu Onur Seyit Yaran'a silahlı saldırı düzenleyen sanık tahliye edildi

Onur Seyit Yaran, İstanbul, Saldırı, Eylül, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Onur Seyit Yaran'a silahlı saldırı düzenleyen sanık tahliye edildi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (1)
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