Oyunu kullanan Ozan Güven, uzun saçlı imajıyla dikkat çekti - Son Dakika
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Oyunu kullanan Ozan Güven, uzun saçlı imajıyla dikkat çekti

28.05.2023 16:09

2020 yılında kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddiasıyla davalık olan ve uzun süredir ortalıkta görünmeyen Ozan Güven, bugün oy kullanırken görüntülendi. Beyazlayan saçlarını uzattığı görülen oyuncu, "Hayatınız çok zor bu kadar kalabalıkla" diyen bir vatandaşa "Hepiniz şahitsiniz oyumu kullandım" cevabını verdi.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Ozan Güven, 2020 yılında sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle davalık oldu. Hakkındaki suçlamaların ardından bir projede yer almayan ve gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Güven, bugün oyunu kullanırken görüntülendi.

"HEPİNİZ ŞAHİTSİNİZ OYUMU KULLANDIM"

Ünlü oyuncu Ozan Güven, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu kullanmak üzere Topkapı Üniversitesi TSYD Yerleşkesi'ne geldi. Oyunu kullanan oyuncu Ozan Güven, "Hayatınız çok zor bu kadar kalabalıkla" diyen bir vatandaşa, "Hepiniz şahitsiniz oyumu kullandım" şeklinde cevap verdi. Güven, daha sonra "Hayırlı olsun inşallah" diyerek okuldan ayrıldı.

Oyunu kullanan Ozan Güven, uzun saçlı imajıyla dikkat çekti
Oyunu kullanan Ozan Güven, uzun saçlı imajıyla dikkat çekti
Oyunu kullanan Ozan Güven, uzun saçlı imajıyla dikkat çekti
Kaynak: İHA
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Ozan Güven, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oyunu kullanan Ozan Güven, uzun saçlı imajıyla dikkat çekti - Son Dakika


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