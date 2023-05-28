Oyunu kullanan Ozan Güven, uzun saçlı imajıyla dikkat çekti

Erdoğan'ı tebrik eden İnce, muhalefete de bir öneride bulundu

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Ozan Güven, 2020 yılında sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle davalık oldu. Hakkındaki suçlamaların ardından bir projede yer almayan ve gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Güven, bugün oyunu kullanırken görüntülendi.

"HEPİNİZ ŞAHİTSİNİZ OYUMU KULLANDIM"

Ünlü oyuncu Ozan Güven, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu kullanmak üzere Topkapı Üniversitesi TSYD Yerleşkesi'ne geldi. Oyunu kullanan oyuncu Ozan Güven, "Hayatınız çok zor bu kadar kalabalıkla" diyen bir vatandaşa, "Hepiniz şahitsiniz oyumu kullandım" şeklinde cevap verdi. Güven, daha sonra "Hayırlı olsun inşallah" diyerek okuldan ayrıldı.