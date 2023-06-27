Oyuncu Özgür Özberk şiddete uğramıştı! O anlar güvenlik kamerasında

Ünlü oyuncu Özgür Özberk, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de yaya geçidinden süratli geçtiği için uyardığı sürücü tarafından darp edildi. Uğradığı saldırı sonrası hastanelik olan ve sosyal medya hesabından yaşadıklarını anlatan oyuncunun darp edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

TEKME VE YUMRUKLA SALDIRDI

Kadıköy'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan oyuncu iddiaya göre süratli bir şekilde ilerleyen sürücüyü uyardığı gerekçesiyle darp edildi. Araçtan inen şahıs ünlü oyuncuya tekme yumruklarla saldırdı. Aldığı darbelerle yere yığılan oyuncunun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Sürücü olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MAGANDADAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Sağlık ekipleri tarafından Hastaneye kaldırılan oyuncu darp raporu alarak magandadan şikayetçi oldu. Sosyal medya hesabından Özberk, boyunlukla sedyeye uzanmış halde çekilen fotoğrafını paylaşarak, "Yaya geçidine hızla giren araca "kardeşim dikkat etsene" dediğim için darp edildim. Yerde kafama tekme yedim ve kaldırıma kafamı çarptım. Siz siz olun gözünüzü dört açın ve gereksiz tartışmalara girmeyin. Seviyorum hepinizi" açıklamasında bulundu.