Ünlü oyuncu Pınar Deniz anlattı: Test sonucunu bekliyoruz! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Pınar Deniz anlattı: Test sonucunu bekliyoruz! - Son Dakika Magazin

Ünlü oyuncu Pınar Deniz anlattı: Test sonucunu bekliyoruz!

7 saat önce

Nefes darlığı şikayetiyle hastaneye götürdüğü anneannesinin hastanede gözlem altına alındığını Instagram'dan paylaşan Deniz şöyle konuştu: "Anneannemde nefes darlığı olduğu için hastaneye geldim. Korona yüzünden onu gözlem altına aldılar.

Ünlü oyuncu Pınar Deniz anlattı: Test sonucunu bekliyoruz!, System.String[]

Nefes darlığı şikayetiyle hastaneye götürdüğü anneannesinin hastanede gözlem altına alındığını Instagram'dan paylaşan Deniz şöyle konuştu:


"Anneannemde nefes darlığı olduğu için hastaneye geldim. Korona yüzünden onu gözlem altına aldılar. Biz belirti göstermediğimiz için karantinaya alınmadık. Kendimi koruyor dışarı çıkmıyordum. Ama onda pozitif çıkarsa hepimizi karantina altına almak zorundalar. Gözlem odasında 10 dakika durdum. Üzerinize kapıyı kapatıyorlar. Panik atak geçiriyor gibi oluyorsunuz. O yüzden evden çıkmayın. Kendinizi düşünmüyorsanız başkalarını düşünün. Annem, teyzem ve anneannemi belirti olduğu için gözlem altına aldılar. Test sonucunu bekleyeceğiz. Siz istediğiniz kadar koruyun kendinizi, sevdiklerinizi başına bir şey gelecek korkusu anlatılmaz."

Instagram, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 08:37 

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