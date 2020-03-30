Ünlü oyuncu Pınar Deniz'in anneannesi vefat etti

Deniz, hastanede tedavisi devam eden anneannesinin hafta sonu acı haberini aldı. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncunun anneannesi korona virüs nedeniyle vefat etti. Gözyaşlarına boğulan Deniz'e taziye mesajları yağıyor.