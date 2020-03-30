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Ünlü oyuncu Pınar Deniz'in anneannesi vefat etti
6 saat önce
Deniz, hastanede tedavisi devam eden anneannesinin hafta sonu acı haberini aldı.
Deniz, hastanede tedavisi devam eden anneannesinin hafta sonu acı haberini aldı. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncunun anneannesi korona virüs nedeniyle vefat etti. Gözyaşlarına boğulan Deniz'e taziye mesajları yağıyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 04:12
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