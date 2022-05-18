Ünlü Oyuncu Ramazan Özsarı Kimdir? Özsarı'dan Genç Oyunculara Önemli Tavsiyeler

Ramazan Özsarı, " Kendisinde bir oyunculuk yeteneği olduğunu düşünen kişi bilmelidir ki bu yetenek işin ehli tarafından kolaylıkla fark edilir." dedi. Ünlü oyuncu bilinenin aksine kişinin iyi bir taklit ustası olmasının onuniyi bir oyuncu olacağı anlamına gelmeyeceğini de sözlerine ekledi.

Ramazan Özsarı, " Bütün sanatsal yeteneklerde olduğu gibi oyunculuk yeteneği de insanın içerisinde yer alır ve kendisine çıkacak bir alan arar" dedi. Bu alanın kimi zaman bir konservatuvar sınavı kimi zaman bir tiyatro oyunu, kimi zaman ise bir doğaçlama atölyesi olabileceğini söyleyen ünlü oyuncu, " Kişi kendisinde var olduğuna inandığı yeteneği ortaya çıkarmak için defalarca ama defalarca bir ortam arayışı içerisinde bulunmalıdır." dedi.

Oyunculuğun en iyi yaparak öğrenilebileceğini ifade eden ünlü oyuncu Ramazan Özsarı, " Bu sebeple oyuncu olmak isteyenler amatör de olsa bir tiyatro grubunda yer almalı, edinebildiği her teorik bilgiyi sahnede pratiğe dökebilmeli" dedi. Oyunculuk eğitimi vermekte olan pek çok oyunculuk okulu ve tiyatronun bulunduğunuda belirten Özsarı, " Kişilerin belki de ilk adımı bu eğitimleri alarak atmaları çok daha uygun olacaktır" dedi.

Oyunculuğun bir sanat olduğu göz önünde bulundurulduğunda oyunculuk eğitiminin kişinin hayatı boyunca devam eden bir süreç olduğu daha iyi anlaşılacaktır diyen Ramazan Özsarı, " Kişiler oyunculuğa şan, şöhret, para kazandıran bir iş kolundan ziyade mutlu olacakları, zevk ile yapacaklarıbir uğraş olarak bakmalıdırlar" dedi