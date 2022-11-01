Oyuncu Rıza Akın, beyin kanaması geçirdi - Son Dakika
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Oyuncu Rıza Akın, beyin kanaması geçirdi

02.11.2022 00:36

Kardeş Payı ve Beyaz Gelincik dizilerinde de rol alan ünlü oyuncu Rıza Akın, beyin kanaması geçirdi. Sinema oyuncusu Menderes Samancılar verdiği haberde, "Rıza Akın kardeşim beyin kanaması geçirdi. Ameliyattan çıktı, yoğun bakımda. Allah onu sevdiklerine bağışlasın. Kardeşim bunu da atlatacaktır. Sonuna kadar tüm doktorlarımıza inanıyor ve güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Sinema oyuncusu Menderes Samancılar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ünlü oyuncu Rıza Akın'ın beyin kanaması geçirdiğini duyurdu.

"KARDEŞİM BUNU DA ATLATACAKTIR"

Menderes Samancılar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Rıza Akın kardeşim beyin kanaması geçirdi. Ameliyattan çıktı, yoğun bakımda. Allah onu sevdiklerine bağışlasın. Kardeşim bunu da atlatacaktır. Sonuna kadar tüm doktorlarımıza inanıyor ve güveniyoruz" dedi.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNDE BULUNDULAR

Samancılar'ın bu paylaşımının ardından ünlü oyuncunun takipçileri, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Adanalı ünlü sanatçı Rıza Akın, çok sayıda sinema ve televizyon yapımı ile tiyatro oyununda yer aldı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Oyuncu Rıza Akın, beyin kanaması geçirdi - Son Dakika

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