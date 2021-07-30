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Seda Bakan, Ayvalık'taki film çekimlerine verilen arayı fırsat bilip tatile çıktı. Oyuncu önceki gün eşi Ali Erel'le Bodrum-Bitez'deki bir plajdaydı. Bakan, sahilde çevreci kimliğini de gözler önüne serdi.
TOPLAYIP ÇÖPE ATTI
Seda Bakan,denizde gördüğü poşet, mendil, maske gibi atıkları elleriyle tek tek toplayıp çöpe attı. Takdir toplayan oyuncu, temizliğin ardından eşiyle beraber denize girdi.
Seda Bakan, eşi Ali Erel'le suda şakalaşırken objektife yansıdı.
Son Dakika › Magazin › Ünlü oyuncu sahilde çöp topladı... Alkışlar Seda Bakan'a! - Son Dakika Magazin