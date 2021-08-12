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Ünlü oyuncu sarışın oldu! Görenler tanıyamadı - Son Dakika

Ünlü oyuncu sarışın oldu! Görenler tanıyamadı

12.08.2021 14:12
Ünlü oyuncu sarışın oldu! Görenler tanıyamadı, System.String[]

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, önceki gün Bebek'te bir kuaför çıkışı görüntülendi. 6 saat boyunca kuaförde kalan Yeşilçay'ın sarı saçları dikkat çekti. Ünlü oyuncu, "Esmerlerin sarışın olması yasaklanmalı" dedi. Yeşilçay, özel hayatı hakkında da şaşırtan bir itirafta bulundu. İşte detaylar...

Saçlarını sarı renge boyatan Yeşilçay, çıkışta gazetecilere "Beni yeni imajımla nasıl tanıdınız?" diyerek takıldı.

YENİ İMAJI ŞAŞIRTTI

Yaklaşık 6 saat kuaförde kalan Nurgül Yeşilçay "Bence esmerlerin sarışın olması yasaklanmalı. Sabahtan beri kuafördeyim. Yeni projem için imaj değişikliğe gittim" dedi.

"NİKAH DÜŞÜNÜYORUZ"

Necati Kocabay ile aşk yaşayan Yeşilçay, evlilik sorusuna, "Evliliğe üşeniyoruz. Gelinlik dene, saç yaptır, davetiye dağıt bunlar zor iş. Biz direk nikahla işi bitirmek istiyoruz" yanıtını vererek şaşırttı.

Ünlü oyuncu sarışın oldu! Görenler tanıyamadı
Ünlü oyuncu sarışın oldu! Görenler tanıyamadı
Ünlü oyuncu sarışın oldu! Görenler tanıyamadı
Ünlü oyuncu sarışın oldu! Görenler tanıyamadı

Nurgül Yeşilçay, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu sarışın oldu! Görenler tanıyamadı - Son Dakika Magazin


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