Ünlü oyuncu sarışın oldu! Görenler tanıyamadı

Saçlarını sarı renge boyatan Yeşilçay, çıkışta gazetecilere "Beni yeni imajımla nasıl tanıdınız?" diyerek takıldı.

YENİ İMAJI ŞAŞIRTTI

Yaklaşık 6 saat kuaförde kalan Nurgül Yeşilçay "Bence esmerlerin sarışın olması yasaklanmalı. Sabahtan beri kuafördeyim. Yeni projem için imaj değişikliğe gittim" dedi.

"NİKAH DÜŞÜNÜYORUZ"

Necati Kocabay ile aşk yaşayan Yeşilçay, evlilik sorusuna, "Evliliğe üşeniyoruz. Gelinlik dene, saç yaptır, davetiye dağıt bunlar zor iş. Biz direk nikahla işi bitirmek istiyoruz" yanıtını vererek şaşırttı.