Ünlü oyuncu Serhat Özcan'dan mutluluğa ilk adım - Son Dakika

- Ünlü oyuncu Serhat Özcan'dan mutluluğa ilk adım

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ünlü oyuncu Serhat Özcan 5 yıldır birlikte olduğu ilçenin başarılı avukatlarından Deniz İpek ile nişanlanarak, evlilik yolunda ilk adımı attı.

Tiyatro dünyasının dev ismi ve dizi filmlerin önemli oyuncusu Serhat Özcan, 10 yıl önce tanıştığı ve samimi arkadaş olduğu, 5 yıl önce ise bu arkadaşlığını sevgililiğe dönüştürdüğü Deniz İpek ile ilişkisini nişan yüzükleriyle taçlandırdı.

Ayvalık'ın nezih mekanlarından Sahilkent Mahallesi, Şirinkent mevkiinde nezih bir restoran da aralarında ünlü şair Nevzat Çelik'in de bulunduğu yakın dostları ve canı kadar çok sevdiği kendisi gibi başarılı oyuncu kardeşi Reha Özcan'ın katıldığı mini bir törenle mutluluğa adım atan Özcan'ın mutluluğu ise adeta gözlerinden okunuyordu.

Bir Demet Tiyatro'nun Tirbuşon'u olarak adım attığı dizi film dünyasında; Ulan İstanbul'da Talip Bey, Kalbim Ege'de Kaldı'da Ali Kürük, Çukur'da Uluç Reis ve son olarak Zümrüdüanka'da Rüstem karakterleriyle ününe ün katan Serhat Özcan nişan töreninde son derece keyfili ve bir o kadar da heyecanlıydı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özcan, "Birkaç yıldır bu anı bekliyorduk. Ben çok mutluyum. 10 yıldır tanışıyoruz. Yaklaşık 5 yıldır da sevgiliyiz. Artık Ayvalık'ın damadı olmak üzereyim. Bu da benim için ayrı bir gurur" ifadelerini kullandı.

Serhat Özcan'ın nişanlısı Deniz İpek de çok mutlu olduğunu ve önümüzdeki Haziran ayında ise nikah kıyacaklarının müjdesini verdi. Serhat Özcan'ın kendisi gibi oyuncu Reha Özcan da ağabeyini bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Usta tiyatro oyunculuğunun yanı sıra yönetmenliğin yanı sıra dizi film tutkunlarının; son dönemlere damgasını vuran Seksenler'de Metin Öğretmen ve halen reyting rekorları kıran Üç Kız Kardeş dizisinde Sadık karakterini canlandıran Reha Özcan, "57 yıllık kardeşim. O'nu ilk defa bu kadar mutlu görüyorum. O'nun mutluluğuna tanık olmak, O'nun mutluluğu için bir şeyler yapabilmek benim için gerçekten çok büyük bir keyif. Şu anda sanki kendi çocuğum evleniyormuş gibi çok duygulanıyorum. Bu yüzden de çok mutluyum. Ben ağabeyimi çok seviyorum. O benim sadece ağabeyim değil, ustam. Birçok şeyi ondan öğrendim. Bu işin ahlakını O'ndan öğrendim. Bu yüzden de bugün mutlu gününde O'nun yanında olabilmek benim içinde çok güzel bir duygu. Çünkü bizler, sevdiklerimizin mutluluklarıyla mutlu oluyoruz. Mutsuzluklarıyla da mutsuz oluyoruz" dedi.

Reha Özcan'ın eşi, Serhat Özcan'ın yengesi Yeşim Özcan ise "Böyle mutlu bir güne tanıklık etmek çok güzel. O yüzden de İstanbul'dan Ayvalık'a koşarak geldim. Serhat ağabeyimi çok severim. Bana her zaman gerçekten ağabeylik yapmıştır. O yüzden de ben kendisine mutluluklar diliyorum.