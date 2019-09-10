Son Dakika Haberleri: Ünlü oyuncu Süleyman Turan'ın cenazesi Adli Tıp'tan alındı
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Ünlü oyuncu Süleyman Turan'ın cenazesi Adli Tıp'tan alındı

1 saat önce

Sabah saatlerinde evinde hayatını kaybeden ünlü sanatçı Süleyman Turan'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumundan alınarak Karacaahmet gasilhanesine gönderildi.

Ünlü oyuncu Süleyman Turan'ın cenazesi Adli Tıp'tan alındı, System.String[]

Sabah saatlerinde evinde hayatını kaybeden ünlü sanatçı Süleyman Turan'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumundan alınarak Karacaahmet gasilhanesine gönderildi.


Yeşilçam'ın usta oyuncusu 82 yaşındaki Süleyman Turan, sabah saatlerinde Kadıköy'deki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlenmişti. Yeşilçam'ın önemli oyuncusunun cenazesi otopsi işlemleri için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna getirildi. Yapılan incelemelerin ardından cenaze Karacaahmet gasilhanesine gönderildi. Ünlü oyuncunun cenazesi yarın öğlen namazının ardından Karacaahmet'te toprağa verilecek. - İSTANBUL

Karacaahmet, Adli Tıp, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 06:02 Kaynak: İHA
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