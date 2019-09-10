Ünlü oyuncu Süleyman Turan'ın cenazesi adli tıptan alındı
İSTANBUL - Ünlü sanatçı Süleyman Turan sabah saatlerinde evinde hayatını kaybetmişti. Ünlü oyuncunun cenazesi yarın öğlen kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet'te toprağa verilecek.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu 82 yaşındaki Süleyman Turan sabah saatlerinde Kadıköy'deki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlenmişti. Yeşilçam'ın önemli oyuncusunun cenazesi otopsi işlemleri için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna getirildi. Yapılan incelemelerin ardından cenaze Karacaahmet gasilhanesine gönderildi. Ünlü oyuncunun cenazesi yarın öğlen namazının ardından Karacaahmet'te toprağa verilecek.