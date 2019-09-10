Son Dakika Haberleri: Ünlü oyuncu Süleyman Turan'ın cenazesi adli tıptan alındı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ünlü oyuncu Süleyman Turan'ın cenazesi adli tıptan alındı

1 saat önce

Ünlü oyuncu Süleyman Turan'ın cenazesi adli tıptan alındıİSTANBUL - Ünlü sanatçı Süleyman Turan sabah saatlerinde evinde hayatını kaybetmişti.

Ünlü oyuncu Süleyman Turan'ın cenazesi adli tıptan alındı

İSTANBUL - Ünlü sanatçı Süleyman Turan sabah saatlerinde evinde hayatını kaybetmişti. Ünlü oyuncunun cenazesi yarın öğlen kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet'te toprağa verilecek.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu 82 yaşındaki Süleyman Turan sabah saatlerinde Kadıköy'deki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlenmişti. Yeşilçam'ın önemli oyuncusunun cenazesi otopsi işlemleri için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna getirildi. Yapılan incelemelerin ardından cenaze Karacaahmet gasilhanesine gönderildi. Ünlü oyuncunun cenazesi yarın öğlen namazının ardından Karacaahmet'te toprağa verilecek.

Ünlü oyuncu Süleyman Turan'ın cenazesi adli tıptan alındı

Karacaahmet, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 06:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yeşilçam'ın usta oyuncusu Süleyman Turan hayatını kaybetti
Oyuncu Süleyman Turan'ın 2 gün önce evinde hayatını kaybettiği ortaya çıktı Doğan Holding: Yatırım bankacılığı baktığımız sektörlerden biri ancak kesinleşmiş kararımız yok Eşini süpürge sapıyla boğmak isteyen adam gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 20:42:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ünlü oyuncu Süleyman Turan'ın cenazesi adli tıptan alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]