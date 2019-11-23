Ünlü oyuncu Susan Sarandon korkuttu

Ünlü oyuncu Susan Sarandon görünmez kaza kurbanı oldu. Thelma ve Louis başta olmak üzere rol aldığı birçok filmle hafızalara kazınan Sarandon, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla hayranlarını telaşlandırdı.



Sarandon'ın alnının sağ tarafındaki kocaman şişlik, göz altındaki morluk ve burun kemiğindeki yamukluk dikkatlerden kaçmadı. Ünlü oyuncu, küçük bir kaza yaşadığını belirtti ve bunun sonucunda beyin sarsıntısı geçirip burun kemiğinin çatladığını yazdı. Sarandon ne tür bir kaza geçirdiğini ise belirtmedi.



Sarandon, 2020 yılında ABD başkanlığı için aday olmaya hazırlanan Senatör Bernie Sanders'ın New Hampshire'daki toplantısına gitmeyi planladığını ama bu kaza yüzünden gidemediğini de belirtti.