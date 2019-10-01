Son Dakika Haberleri: Ünlü oyuncu tarık ünlüoğlu hayatını kaybetti (1)
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Ünlü oyuncu tarık ünlüoğlu hayatını kaybetti (1)

1 saat önce

Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu tarık ünlüoğlu hayatını kaybetti (1), System.String[]

Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Tarık Ünlüoğlu geçtiğimiz ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

- İstanbul

Tarık Ünlüoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:30 Kaynak: DHA
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Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti
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