Ünlü oyuncu tarık ünlüoğlu hayatını kaybetti (1)
58 dakika önce
ÜNLÜ oyuncu Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:36 Kaynak: DHA
ÜNLÜ oyuncu Tarık Ünlüoğlu
61 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Tarık Ünlüoğlu geçtiğimiz ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
(ARŞİV )
- İstanbul
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