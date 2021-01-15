Ünlü oyuncu tecavüze uğradı! İşte ilk açıklaması... - Son Dakika

Ünlü oyuncu tecavüze uğradı! İşte ilk açıklaması...

15.01.2021 17:46
Ünlü oyuncu tecavüze uğradı! İşte ilk açıklaması..., System.String[]

Dizi oyuncusu A. T, arkadaşlarıyla birlikte çorba içmeye gittiği Eyüpsultan'da mekandan ayrıldıktan sonra kendisini takip eden motorlu kurye tarafından ormanlık alana kaçırıldı. Yardım çığlıklarını kimseye duyuramayan oyuncu, Kemerburgaz'da hem darp edildi hem de tecavüze uğradı. Genç oyuncunun kim olduğu sosyal medyada merak konusu oldu. İşte tecavüze uğrayan A. T.'nin ilk açıklaması ve yaşananların perde arkası...

21 yaşındaki dizi oyuncusu A.T, 25 Eylül'de arkadaşlarıyla eğleniyordu. Gecenin ilerleyen saatlerinde çorba içmek için Eyüpsultan ilçesindeki bir restorana gitti. A.T., arkadaşıyla yaşadığı tartışma sonrası mekandan ayrıldı. Bindiği taksinin şoförü kendisini en yakın taksi durağına bırakabileceğini söyledi. Gittiği durakta şoförler uyuyordu, bu sebeple taksiye binemedi.

BİR ANDA ÖNÜNÜ KESTİLER

Bu arada motosikletli iki kişinin kendisini takip ettiğini fark etti. İddiaya göre motosiklet sürücüsü kurye Bayram B., 'Bu saatte burada ne yapıyorsun' diye seslenerek oyuncunun önünü kesti. Arkadan gelen başka bir motosikletlinin yardımıyla A.T., tehditle Bayram B.'nın motosikletine bindirildi.

Motora bindirildiğinde gizlice arkadaşına mesaj atan Çınar'ın birilerine haber verdiğini fark eden Bayram B., genç kadını Kemerburgaz'daki ormanlık alana götürdü. Bu arada genç oyuncunun şarjı bittiği için arkadaşı kendisine ulaşamadı.

TECAVÜZ DEHŞETİ YAŞANDI

Kemerburgaz ormanında darp edilen ünlü oyuncu, aldığı ölüm tehditleri sonrası tecavüz dehşeti yaşadı. Yaşadıkları nedeniyle güçsüz düşen genç oyuncu, Bayram B. tarafından yeniden motora bindirildi. Motorun yavaşlamasından faydalanan oyuncu karşıdan gelen kamyonu görüp önüne atladı. Kamyon aniden fren yapıp durdu. Kamyon sürücüsünün ani freniyle şans eseri hayatta kalan oyuncu, şoför tarafından kurtarıldı.

'ZORLA BİNDİRMEDİM'
Arkadaşı ile buluştuktan sonra polis merkezine giderek şikayetçi olan genç oyuncunun ihbarı sonrası Bayram B., Kağıthane'de çalıştığı işyerinde gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Bayram B., "Zorla motoruma bindirmedim. Kendi isteğiyle bindi. Kemerburgaz'a gittik ve ilişkiye girdik. Herhangi bir zorlamada bulunmadım. Dönerken de motosikletin üstünden kendisini arabanın önüne atıp bağırmaya başladı. Neden bağırdığını bilmiyorum. Neden böyle yaptığını anlamadım" iddialarıyla kendisini savundu.


VÜCUDUNDA MORLUKLAR TESPİT EDİLDİ
Adli Tıp Kurumu, genç kadının uğradığı tecavüzü raporla belirtip, vücudunda birden fazla yerde yaralanma ve ekimoz (morluk) tespit etti. İfadesi sonrası tutuklanarak cezaevine gönderilen Bayram B. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan şüpheli, ünlü oyuncuya ormanlık tenha bölgede dizi ile bacakları üzerine bastırarak "bağırırsan seni öldürürüm" diye tehditle cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 22 yıl hapse mahkum edildi.& ;


Oyuncu, ifadesinde yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı:


"Olay günü saat 03.00 sıralarında taksi ararken, motorlu kurye yanıma gelip 'Buralarda başına bir iş gelir, bin ben seni götüreyim' dedi. Kabul etmeyince kolumdan tutarak beni motosiklete bindirdi. Ben bağırmaya başladım ama kimse yoktu sokakta. Kemerburgaz yoluna girdik.


'GÜCÜM YETMEDİ'
O sırada beni F. aradı, o anlasın diye 'Kemerburgaz yolunda ne işimiz var' diye bağırarak konuştum. Bana dirseği ile vurmaya ve ensemden tutmaya çalışıyordu. Çevre yoluna sağa doğru girdi, motoru durdurduktan sonra ağzımı, burnumu kapattı ve boğazımı sıktı. Ancak kendisine direnmeye gücüm yetmedi, ben nefes alamadıkça gücüm daha da bitiyordu.


'BANA TECAVÜZ ETTİ'
Beni ormanın içine doğru götürdü, direnmeye çalıştıkça şiddetini daha da artırdı. Boğazımı sıktığı ve burnumu kapattığı için bayılmak üzereyken en son gördüğüm onun bana tecavüz ettiği andı.


'BİLİNCİM AÇIKTI AMA...'
Bilincim açıktı ancak boğazıma bastığı için artık bağıramıyordum, artık ben bağırmayı kesince de elini çekti, bana tecavüz etti.


'BENİMLE EVLENMEK İSTEDİ'
Bana 'Sakın bağırma, seni burada öldürürüm, kimse bulamaz' dedi. Ben de korktuğum için bağırmayı kestim. O anahtarı ararken ben F.'ye konum attım. 'Seni ağabeyim yanına götüreceğim, en ufak bir hareketinde seni öldürürüm, orada benimle evleneceksin' dedi. Korktuğum için 'Tamam' dedim.& ; (Sabah)
Ünlü oyuncu tecavüze uğradı! İşte ilk açıklaması...

Kemerburgaz, Tecavüz, Bayram, Taksi, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu tecavüze uğradı! İşte ilk açıklaması... - Son Dakika Magazin


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