Ünlü oyuncu tecavüze uğradı! İşte ilk açıklaması...

21 yaşındaki dizi oyuncusu A.T, 25 Eylül'de arkadaşlarıyla eğleniyordu. Gecenin ilerleyen saatlerinde çorba içmek için Eyüpsultan ilçesindeki bir restorana gitti. A.T., arkadaşıyla yaşadığı tartışma sonrası mekandan ayrıldı. Bindiği taksinin şoförü kendisini en yakın taksi durağına bırakabileceğini söyledi. Gittiği durakta şoförler uyuyordu, bu sebeple taksiye binemedi.

BİR ANDA ÖNÜNÜ KESTİLER

Bu arada motosikletli iki kişinin kendisini takip ettiğini fark etti. İddiaya göre motosiklet sürücüsü kurye Bayram B., 'Bu saatte burada ne yapıyorsun' diye seslenerek oyuncunun önünü kesti. Arkadan gelen başka bir motosikletlinin yardımıyla A.T., tehditle Bayram B.'nın motosikletine bindirildi.

Motora bindirildiğinde gizlice arkadaşına mesaj atan Çınar'ın birilerine haber verdiğini fark eden Bayram B., genç kadını Kemerburgaz'daki ormanlık alana götürdü. Bu arada genç oyuncunun şarjı bittiği için arkadaşı kendisine ulaşamadı.

TECAVÜZ DEHŞETİ YAŞANDI

Kemerburgaz ormanında darp edilen ünlü oyuncu, aldığı ölüm tehditleri sonrası tecavüz dehşeti yaşadı. Yaşadıkları nedeniyle güçsüz düşen genç oyuncu, Bayram B. tarafından yeniden motora bindirildi. Motorun yavaşlamasından faydalanan oyuncu karşıdan gelen kamyonu görüp önüne atladı. Kamyon aniden fren yapıp durdu. Kamyon sürücüsünün ani freniyle şans eseri hayatta kalan oyuncu, şoför tarafından kurtarıldı.

'ZORLA BİNDİRMEDİM'

Arkadaşı ile buluştuktan sonra polis merkezine giderek şikayetçi olan genç oyuncunun ihbarı sonrası Bayram B., Kağıthane 'de çalıştığı işyerinde gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Bayram B., "Zorla motoruma bindirmedim. Kendi isteğiyle bindi. Kemerburgaz'a gittik ve ilişkiye girdik. Herhangi bir zorlamada bulunmadım. Dönerken de motosikletin üstünden kendisini arabanın önüne atıp bağırmaya başladı. Neden bağırdığını bilmiyorum. Neden böyle yaptığını anlamadım" iddialarıyla kendisini savundu.







VÜCUDUNDA MORLUKLAR TESPİT EDİLDİ

Adli Tıp Kurumu , genç kadının uğradığı tecavüzü raporla belirtip, vücudunda birden fazla yerde yaralanma ve ekimoz (morluk) tespit etti. İfadesi sonrası tutuklanarak cezaevine gönderilen Bayram B. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan şüpheli, ünlü oyuncuya ormanlık tenha bölgede dizi ile bacakları üzerine bastırarak "bağırırsan seni öldürürüm" diye tehditle cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 22 yıl hapse mahkum edildi.& ;





