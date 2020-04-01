Ünlü oyuncu Turhan Kaya korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

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Ünlü oyuncu Turhan Kaya korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
6 saat önce
Ünlü oyuncu Turhan Kaya korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı rolüyle tanınan ünlü oyuncu Turhan Kaya, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Ünlü oyuncu Turhan Kaya korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
İSTANBUL - Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı rolüyle tanınan ünlü oyuncu Turhan Kaya, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinde canlandırdığı 'Ordinaryüs' karakteriyle tanınan Turhan Kaya, yaklaşık 10 gün önce öksürük şikayetiyle Sultan Hamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.
Tedavi altına alınan Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaya'nın korona virüs nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 11:03 Kaynak: İHA
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