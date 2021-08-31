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Ünlü oyuncu Ümit Erdim Red Bull sporcusu Abdo Feghali ile drift yaptı - Son Dakika

Ünlü oyuncu Ümit Erdim Red Bull sporcusu Abdo Feghali ile drift yaptı

31.08.2021 17:30

- Ünlü oyuncu Ümit Erdim Red Bull sporcusu Abdo Feghali ile drift yaptı Dünyanın önemli drift pilotlarını buluşturan Red Bull Car Park Drift'te Türkiye Finali 29 Ağustos Pazar günü Bursa'da gerçekleşti.

- Ünlü oyuncu Ümit Erdim Red Bull sporcusu Abdo Feghali ile drift yaptı

İSTANBUL - Dünyanın önemli drift pilotlarını buluşturan Red Bull Car Park Drift'te Türkiye Finali 29 Ağustos Pazar günü Bursa'da gerçekleşti. 2021 sezonunun 7. yarışında, drifte olan tutkusuyla tanınan ünlü DJ Doğukan Manço'nun da aralarında bulunduğu birbirinden yetenekli pilotlar, şampiyonada yarıştı. Yarışın konuklarından oyuncu Ümit Erdim Erdim, Red Bull sporcusu ve yarış direktörü Abdo Feghali'nin gösteri sürüşünde co-pilot olarak yer aldı.

Dünyanın önemli drift şampiyonalarından biri olan Red Bull Car Park Drift'in Türkiye Finali, 29 Ağustos'ta Bursa Yunuseli Havalimanı'nda gerçekleşti. Ünlü DJ Doğukan Manço'nun da aralarında yer aldığı Türkiye'nin en iyi 23 drift pilotu şampiyonluk için yarıştı. Pilotlar, güçlü otomobilleri ile zirve mücadelesi verdi.

Ünlü oyuncu Ümit Erdim, Abdo Feghali'nin gösteri sürüşünde co-pilot olarak yer aldı. Erdim, "Drift motor sporlarının çok önemli bir dalı. Ben de otomobil sporlarına meraklı olduğum için, çok keyifli bir deneyim yaşadım. Abdo gibi bir dünya şampiyonuyla drift yapmak çok farklı ve heyecanlı, araçtan inmek istemedim. Adrenalin dolu bu yarışı, böyle bir seyirciyle yerinden izlemek ve deneyimlemek inanılmazdı" diye konuştu.

TOSFED ve Drift Otomobil Sporları Kulübü ortaklığında gerçekleştirilen finalde, Berfu Tutumlu şampiyon olarak mutlu sona ulaştı. Tutumlu, Kasım ayında Mısır'da düzenlenecek Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Ünlü oyuncu Ümit Erdim Red Bull sporcusu Abdo Feghali ile drift yaptı
Ünlü oyuncu Ümit Erdim Red Bull sporcusu Abdo Feghali ile drift yaptı
Ünlü oyuncu Ümit Erdim Red Bull sporcusu Abdo Feghali ile drift yaptı
Ünlü oyuncu Ümit Erdim Red Bull sporcusu Abdo Feghali ile drift yaptı

Ümit Erdim, Türkiye, Redbull, Bursa, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ünlü oyuncu Ümit Erdim Red Bull sporcusu Abdo Feghali ile drift yaptı - Son Dakika Spor


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