Ayşegül Çınar uyuşturucudan tutuklandı

Reytingi yu¨ksek, go¨zde bir diziyle s¸o¨hret olan, ardından bas¸ka bir yapıma gec¸en genc¸ ve gu¨zel oyuncu A.C¸. arkadas¸ları ile o¨nceki aks¸am Beylikdu¨zu¨'ndeki bir mekanda egˆlendi. 2. Sayfa'nın özel haberine göre oyuncu, eğlence dönüşü aracıyla polis c¸evirmesine takıldı. Polisler, oyuncunun bagajında fazla miktarda 'yasaklı madde' buldu. Etiler Polis Karakolu'na go¨tu¨ru¨len oyuncu A.C¸. tutuklandı. I·lk ifadesinde ise s¸o¨yle so¨yledi: "Bana ait degˆil, hayatımda hic¸ uyus¸turucu kullanmadım. Kurtulamadıgˆım eski erkek arkadas¸ım bana tuzak kurdu." Haberde geçen oyuncu A.Ç.'nin Yasak Elma'nın Lila'sı Ayşegül Çınar olduğu ortaya çıktı. Çınar, Reynmen adlı Yusuf Aktaş'la da aşk haberleriyle gündeme gelmişti.& ;



