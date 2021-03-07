Ünlü oyuncu uyuşturucudan tutuklandı
07.03.2021 18:55
2. Sayfa Instagram hesabının haberine göre; ünlü bir oyuncu olan A.C¸., Beylikdüzü'ndeki bir mekanda eğlendikten sonra, polis çevirmesinde aracının bağajında fazla miktarda 'yasaklı madde' buldu. Etiler Polis Karakolu'na go¨tu¨ru¨len oyuncu A.C¸. tutuklandı. I·lk ifadesinde ise, "Bana ait degˆil, hayatımda hic¸ uyus¸turucu kullanmadım. Kurtulamadıgˆım eski erkek arkadas¸ım bana tuzak kurdu" dedi.
Reytingi yu¨ksek, go¨zde bir diziyle s¸o¨hret olan, ardından bas¸ka bir yapıma gec¸en genc¸ ve gu¨zel oyuncu A.C¸. arkadas¸ları ile o¨nceki aks¸am Beylikdu¨zu¨'ndeki bir mekanda egˆlendi. 2. Sayfa'nın özel haberine göre oyuncu, eğlence dönüşü aracıyla polis c¸evirmesine takıldı. Polisler, oyuncunun bagajında fazla miktarda 'yasaklı madde' buldu. Etiler Polis Karakolu'na go¨tu¨ru¨len oyuncu A.C¸. tutuklandı. I·lk ifadesinde ise s¸o¨yle so¨yledi: "Bana ait degˆil, hayatımda hic¸ uyus¸turucu kullanmadım. Kurtulamadıgˆım eski erkek arkadas¸ım bana tuzak kurdu."
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