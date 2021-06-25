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Ünlü oyuncu ve eşi oğullarının yüzünü gösterdi, beklenmedik bir tepki geldi - Son Dakika

Ünlü oyuncu ve eşi oğullarının yüzünü gösterdi, beklenmedik bir tepki geldi

25.06.2021 10:50
Ünlü oyuncu ve eşi oğullarının yüzünü gösterdi, beklenmedik bir tepki geldi, System.String[]

'ÖZEL BİR KADIN'IN EN KÜÇÜK OĞLUBaşrolünü Richard Gere ile paylaştığı Pretty Woman (Özel Bir Kadın) adlı filmle sinema tarihine geçen Julia Roberts ile eşi Danny Mooder'ın en küçük oğlu Henry 14 yaşına girdi.

Ünlü oyuncu ve eşi oğullarının yüzünü gösterdi, beklenmedik bir tepki geldi
'ÖZEL BİR KADIN'IN EN KÜÇÜK OĞLU

Başrolünü Richard Gere ile paylaştığı Pretty Woman (Özel Bir Kadın) adlı filmle sinema tarihine geçen Julia Roberts ile eşi Danny Mooder'ın en küçük oğlu Henry 14 yaşına girdi. Hem sosyal medyada hem de günlük hayatlarında özel hayatlarını fazla gözler önüne sermeyen, özellikle de çocuklarını kameralardan uzak yetiştiren Roberts ile Moder, Henry'nin yeni yaşı şerefine bu kuralı biraz esnetti.

Ünlü oyuncu ve eşi oğullarının yüzünü gösterdi, beklenmedik bir tepki geldi

ELEŞTİRİ DE GELDİ

53 yaşındaki Julia Roberts'ın, görüntü yönetmeni olan eşi Danny Moder, geçen hafta 14 yaşına giren Henry Moder'ın kaykay yaparken çektiği bir videosunu Instagram sayfasında paylaştı. Moder'ın bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Babası Danny Moder'a olan benzerliğiyle dikkat çeken Henry Moder'ın videoda sadece başına bir beyzbol şapkası takmış olması ise eleştirilere neden oldu. Moder'ın birçok takipçisi "Hani Henry'nin kaskı?" sorusunu yöneltti.

Ünlü oyuncu ve eşi oğullarının yüzünü gösterdi, beklenmedik bir tepki geldi

KENDİSİ DE AYNI SPORA TUTKUN

Julia Roberts ile birlikte çalıştıkları bir filmin setinde tanışan görüntü yönetmeni Danny Moder, kendisi de kaykay tutkunu. Sosyal medya hesabından kaykay yaparken çekilen pozlarını da sık sık paylaşıyor.

Ünlü oyuncu ve eşi oğullarının yüzünü gösterdi, beklenmedik bir tepki geldi
ÜÇ TANE ÇOCUKLARI BULUNUYOR

İlk evliliğini 1993 yılında şarkıcı ve oyuncu Lyle Lovett ile yapan Julia Roberts, ikinci evliliğinde de hayatını görüntü yönetmeni Danny Moder ile birleştirdi. 2002 yılında evlenen Robets ile 52 yaşındaki Moder'ın, 16 yaşında Hazel ve Phinnaeus adında biri kız, diğeri erkek ikizleri ve 14 yaşına giren Henry Daniel adında bir oğulları bulunuyor. Bu arada Robert ile Moder'ın, 2001 tarihli Meksikalı filminin setinde tanıştıklarını hatırlatalım. O sırada Vera Steimberg ile evli olan Moder ile Roberts arasında beklenmedik bir aşk doğdu. Julia Roberts o anları bir röportajında "deprem gibiydi" diye tanımlamıştı.

Ünlü oyuncu ve eşi oğullarının yüzünü gösterdi, beklenmedik bir tepki geldi

AĞABEYİ VE YEĞENİ DE OYUNCU

Hollywood'un en çok kazanan yıldızlarından biri olan Julia Roberts, ailesindeki tek oyuncu değil. Roberts'ın büyük erkek kardeşi Eric ve yeğeni Emma da kendisi gibi oyuncu. Maddi sorunlar nedeniyle anne ve babası o küçükken ayrıldığı için Julia Roberts, ağabeyi Eric'ten uzakta büyüdü. Ancak ilerleyen yıllarda tekrar yolları kesişti ve Julia Roberts'ın oyunculuk kariyeri de o şekilde başladı.

Ünlü oyuncu ve eşi oğullarının yüzünü gösterdi, beklenmedik bir tepki geldi

NİŞANLISI ALDATTI

Blood Red adlı filmde ağabeyi ile birlikte kamera karşısına geçti Julia Roberts. 1988'de Mystic Pizza adlı filmde oynadı. 1990 tarihli Pretty Woman (Özel Bir Kadın) onun kariyeri için bir dönüm noktası oldu. Roberts'ın özel hayatı da her zaman dikkat çekici oldu. Flatliners'daki rol arkadaşı Kiefer Sutherland ile nişanlandı ama aldatıldığını anlayınca yolları ayrıldı.

Ünlü oyuncu ve eşi oğullarının yüzünü gösterdi, beklenmedik bir tepki geldi

OSCAR GETİREN ROL

Julia Roberts, 2000 yılında Steven Soderbegh'in yönettiği Erin Brockovich filmiyle Oscar kazandı. Bu film ona başka önemli sinema ödüllerini de getirdi. Kariyerinde hızlı bir çıkış yakalamasını sağlayan Pretty Woman ile de Roberts çok sayıda ödül kazandı.

Ünlü oyuncu ve eşi oğullarının yüzünü gösterdi, beklenmedik bir tepki geldi
SİNEMA DÜNYASINA DAMGA VURDU

Yönetmenliğini Garry Marshall'ın üstlendiği Özel Bir Kadın (Pretty Woman) 1990'lı yıllara damgasını vuran yapımlardan biri. Julia Roberts ve Richard Gere'in önemli rollerini üstlendiği filmin konusuna gelirsek: "Son derece varlıklı bir işadamı olan Edward gösterişli olmasına rağmen sahte şeylerle örülü hayatından oldukça sıkılmıştır. Kendisini sokaklara attığı bir sırada Vivian isimli oldukça çekici bir sosyetik hayat kadınına rastlar ve o geceyi birlikte geçirirler. Bu sırada ilginç bir karar alırlar. Bir hafta boyunca birlikte olup sevgili gibi yaşayacaklar, bir haftanın ardından da yollarını ayıracaklardır. Bu süreç boyunca ikisinin hayatlarında da büyük duygu değişimleri olur."

Ünlü oyuncu ve eşi oğullarının yüzünü gösterdi, beklenmedik bir tepki geldi

Julia Roberts, Richard Gere, Pretty Woman, Instagram, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu ve eşi oğullarının yüzünü gösterdi, beklenmedik bir tepki geldi - Son Dakika Magazin


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