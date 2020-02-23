Ünlü oyuncu ve karikatürist Hasan Kaçan Gaziosmanpaşalı gençlerle bir araya geldi - Son Dakika

Ünlü oyuncu ve karikatürist Hasan Kaçan, Gaziosmanpaşa Belediyesinin organize ettiği "Mizahın Gücü ve Gençlik" konulu söyleşide gençlerle bir araya geldi. Söyleşide gençlerin yönelttikleri sorulara mizahi cevaplar veren Kaçan, izleyicileri güldürdü.



Ünlü oyuncu ve karikatürist Hasan Kaçan, Gaziosmanpaşalı gençlerin kitap okuduğu ve sınavlara hazırlandığı eşsiz doğa manzarasına sahip Farika Kitaplı Kahve'de gençlerle buluştu. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve araştırmacı gazeteci Abdurrahman Uzun'un da katıldığı söyleşiye, gençlerin yanı sıra ebeveynler de büyük ilgi gösterdi. Kendine has üslubu ile mizah ve gençlik alanında söyleşi gerçekleştiren Hasan Kaçan, meslek hayatına dair anekdotları da anlattı. Oyuncu kimliğinin yanı sıra senarist ve karikatürist olarak önemli işlere imza atan sanatçı, gençlerden gelen soruları cevaplayarak öğrencilere tecrübelerini aktardı. Söyleşide gençlerin yönelttikleri sorulara mizahi cevaplar veren Kaçan, izleyicileri güldürdü. Bu söyleşi ile birlikte Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından Farika Sohbetleri adı altında her ay bir ünlü ismin konuk edileceği ifade edildi.



"Bir kütüphane olmanın dışında bir aile ortamı sağlıyor"



Farika Kitaplı Kahve kütüphanesinin müdavimlerinden olan Hilal Göral, "Buradaki kütüphane benim için sunulmuş bir hediye gibi. Bir kütüphane olmanın dışında bir aile ortamı sağlıyor bizlere. Çalışanları ile çok sıcak kanlı olduğunu gelen herkes fark edecektir. Örneğin sınava çalışan gençlere bireysel olarak rehberlik alanında destek sağlanıyor. Ben üniversite 3'üncü sınıf öğrencisiyim istediğim herhangi bir kaynağı kolaylıkla buradan ulaşabiliyorum. Talep ettiğim kitabın kaynağına çok kolay bir şekilde ulaşabiliyorum. Bunun dışında belediye başkanımız sık sık buraya ziyaretlerde bulunuyor ve rehberlik alanında da çok güzel bir hizmet sağlıyor. Bu çok benim hoşuma gidiyor gençler açısından. Bugün de çok güzel bir sohbet oluştu. Bugünkü söyleşide Hasan Kaçan bizlere tecrübe ve deneyimlerinden bahsetti. Bu bizleri çok güzel aydınlattı" dedi.



Ders çalışmak için sık sık Farika Kitaplı Kahve kütüphanesine geldiğini ifade eden Muhammet Salih İbik, "Farika kitap evine haftanın 5 günü arkadaşlarla beraber geliyoruz. Biz burada üniversiteye hazırlanıyoruz. Kaynak kitaplar, psikolojik ve rehberlik destek için başkanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL