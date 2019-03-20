Ünlü Oyuncu Wilma Elles, Çocuklarına Çocuk Odası Takımı Aldı
1 saat önce
Alman asıllı ünlü oyuncu Wilma Elles, Bayrampaşa Mobilyacılar Çarışısı'nda ikiz kızları için çocuk odası takımı aldı.
Alman asıllı ünlü oyuncu Wilma Elles
, Bayrampaşa
Mobilyacılar Çarışısı'nda ikiz kızları için çocuk odası takımı aldı.
Alman asıllı ünlü oyuncu Wilma Elles, Bayrampaşa Mobilyacılar Çarşısı'nı ziyaret etti. Hayranları ile fotoğraf çektiren ve çarşıyı karış karış gezen Elles, ikiz kızları için çocuk odası takımı aldı. Kendisi ile yakından ilgilenen firma sahiplerine teşekkür eden Elles, evleneceklere ve evini yenilemek isteyenleri Akvaryum Mobilyacılar Çarşısı'na davet etti.
Elles'in alışveriş yaptığı Elbir Bebe sahibi Adnan Elbir, Wilma Elles'in ziyaretinden dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını söyleyerek, "Wilma hanım çok içten, güler yüzlü ve samimi. Haziran ayında da bir kampanyamız olacak. 3 aileye çeşitli hediyelerle mutlu edeceğiz. Çekilişi de Wilma hanım yapacak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:34 Kaynak: İHA
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