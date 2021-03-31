Ünlü oyuncu Wilma Elles ve eski eşinin nitelikli dolandırıcılıktan yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Ünlü oyuncu Wilma Elles ve eski eşinin nitelikli dolandırıcılıktan yargılanmasına başlandı

31.03.2021 14:17
Ünlü oyuncu Wilma Elles ve eski eşinin nitelikli dolandırıcılıktan yargılanmasına başlandı, System.String[]

Ünlü oyuncu Wilma Elles ve eski eşi Arif Kerem Göğüş'ün 'dolandırıcılık' suçlamasıyla yargılanmasına başlandı.

Ünlü oyuncu Wilma Elles ve eski eşi Arif Kerem Göğüş'ün 'dolandırıcılık' suçlamasıyla yargılanmasına başlandı. Mahkeme ara kararında oyuncu Elles hakkında zorla getirme emri çıkarılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Göğüş Yapı isimli firmadan daire satın alıp ödemelerin önemli kısmını yapan ancak gayrimenkullerini teslim alamayan 7 mağdur İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayetçi olmuştu. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, şikayetçilerin yapmış olduğu sözleşmeler karşılığında ödemelerin önemli miktarını gerçekleştirmiş olmasına rağmen gayrimenkulleri alamadıkları belirtilmişti. İddianamede Wilma Elles ile Arif Kerem Göğüş'ün birlikte hareket ettikleri anlatılarak, 'tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçundan 7'şer kez 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada ücretini ödediği halde dairelerini alamayan müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Müşteki Ayşe Dilek 2012 yılının Mart ayında parasının tamamını ödediği Göğüş Yapı isimli firmadan daire satın aldığını söyleyerek "Daire teslim edilmedi. İlk yıl ekonomik sebepler ile teslimat yapamadıklarını söylediler. Sonrasında kendileri ile irtibat kuramaz olduk. Paramı halen geri alamadım" dedi.

Müşteki Orçun Özkan ise 2013 yılında Göğüş Yapı'dan daire aldığını söyleyerek "Paranın bir kısmı olan 70 bin 625 doları ödedim. Geriye kalan kısmı taksit ile ödeyecektim. 7 ay boyunca inşaatın yapımına dair hiçbir adım atılmadığını görünce paranın gerisini ödemeyip sözleşmeyi feshetmek istedim. Sanık Kerem beni aradı ve kendi aramızda ibra ve fesih sözleşmesi imzaladık. Paramı 2014 yılında ödeyeceklerdi hala ödemediler" şeklinde konuştu.

Müşteki Ülkü Çağlayan ise 2011 yılında firmadan 2 daire satın aldığını söyleyerek "Paranın tamamını 2012 yılında ödedim. En geç 6 ay içinde daireyi teslim edeceklerdi. Gecikme halinde kira ödenecekti. Kira da ödenmedi daireler de teslim edilmedi. Satış işlemleri sırasında Kerem isimli sanık ile görüştüm. Wilma Elles ile bizim bir temasımız olmadı. Sonradan binayı satın almış" dedi.

Mahkeme müştekilerin dinlenilmesinin ardından verdiği ara kararında ünlü oyuncu Wilma Elles hakkında zorla getirilme emri çıkarılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Wilma Elles ve eski eşi Arif Kerem Göğüş şüpheli sıfatıyla yer almıştı. İddianamede şikayetçilerin şüpheli Göğüş'ün yetkili olduğu şirketlerince projelendirilip, satış ofisleri kurularak maket üzerinden gayrimenkul satış sözleşmeleri yapıldığı aktarılmıştı. Satış işlemlerinin de yapıldığının anlatıldığı iddianamede, bu projelerin bir kısmına başlanmadığı, bir kısmının ise yapımının tamamlanmadığı belirtilmişti. Şikayetçilerin yapmış olduğu sözleşmeler karşılığında ödemelerin önemli miktarını gerçekleştirmiş olmasına rağmen gayrimenkulleri alamadıkları da iddianamede anlatılmıştı. İddianamede Wilma Elles ile Arif Kerem Göğüş'ün birlikte hareket ettikleri anlatılarak, "Her iki şüphelinin de birlikte hareket etmek suretiyle 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu işledikleri anlaşılmıştır" denilmişti. Ünlü oyuncu Elles ve eski eşi Göğüş hakkında 'tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçundan 7'şer kez 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

(Melike İnal/İHA)

Dolandırıcılık, Kerem Göğüş, Wilma Elles, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ünlü oyuncu Wilma Elles ve eski eşinin nitelikli dolandırıcılıktan yargılanmasına başlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eski milli basketbolcu 46 yaşındaki İbrahim Kutluay koronavirüse yakalandı, tedavi altına alındı Eski milli basketbolcu 46 yaşındaki İbrahim Kutluay koronavirüse yakalandı, tedavi altına alındı Kayseri'de görülen gizemli ışık Tunceli'de de ortaya çıktı Kayseri'de görülen gizemli ışık Tunceli'de de ortaya çıktı Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu Bahçeli'den kendisine Bahçeli'den kendisine "halı" yakıştırması yapan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Sıkıyorsa gelsin de üstümüze bassın Barış Atay'ın Barış Atay'ın "Annem-babam aşı vurulmaya gitti, aşı yok" paylaşımına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt Çok benzediği kişiyi öldürüp, aracını satmıştı! Tüyler ürperten cinayetin zanlısına ağırlaştırılmış müebbet istendi Çok benzediği kişiyi öldürüp, aracını satmıştı! Tüyler ürperten cinayetin zanlısına ağırlaştırılmış müebbet istendi Korona aşısı olan yaşlı adamın tüm vücudu şişlik ve kızarıklıklarla kaplandı Korona aşısı olan yaşlı adamın tüm vücudu şişlik ve kızarıklıklarla kaplandı Günlerdir aranıyordu! Cesedi, elleri bağlı bir şekilde barajda bulundu Günlerdir aranıyordu! Cesedi, elleri bağlı bir şekilde barajda bulundu
Son Dakika! AYM, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada iddianameyi Yargıtay'a iade etti Son Dakika! AYM, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada iddianameyi Yargıtay'a iade etti         
15:35
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı'ndan sonra Şuşa'yı ziyaret etmek istiyorum Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı'ndan sonra Şuşa'yı ziyaret etmek istiyorum         
15:12
Saadet Partisi'ni karıştıracak İstanbul Sözleşmesi anketi: Tabanın yüzde 81,3'ü sözleşmeden çıkılmasını onaylamadı Saadet Partisi'ni karıştıracak İstanbul Sözleşmesi anketi: Tabanın yüzde 81,3'ü sözleşmeden çıkılmasını onaylamadı         
14:52
Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı         
14:48
Kendisine işkence eden eşini öldüren Melek'in 112 ile görüşmesi ortaya çıktı: Kocamı vurdum, çabuk yetişin Kendisine işkence eden eşini öldüren Melek'in 112 ile görüşmesi ortaya çıktı: Kocamı vurdum, çabuk yetişin         
14:41
Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak         
13:12
Kanser tedavisi gören kadın, 4. kattan atlayarak intihar etti Kanser tedavisi gören kadın, 4. kattan atlayarak intihar etti         
12:51
Mısırlı milyarderle aşk yaşayan Şeyma Subaşı üzerinde adeta servet taşıyor Mısırlı milyarderle aşk yaşayan Şeyma Subaşı üzerinde adeta servet taşıyor         
11:56
Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek         
11:49
Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı         
11:26
Sakarya'da 30 milyon dolara kurulan fabrika, Türkiye'yi nitril eldiven konusunda dışa bağımlılıktan kurtaracak Sakarya'da 30 milyon dolara kurulan fabrika, Türkiye'yi nitril eldiven konusunda dışa bağımlılıktan kurtaracak         
11:22
Ekipler pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara ile karşılaştı Ekipler pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara ile karşılaştı         
10:55
Polis memurunun genital bölgesindeki siğili aldırmak için girdiği ameliyat sonu oldu Polis memurunun genital bölgesindeki siğili aldırmak için girdiği ameliyat sonu oldu         
10:50
15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı 15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı         
10:04
48 yaşındaki belediye başkanı 48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı         
09:55
Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor         
09:11
Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı         
18:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2021 15:59:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ünlü oyuncu Wilma Elles ve eski eşinin nitelikli dolandırıcılıktan yargılanmasına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei