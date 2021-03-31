2 yıl önce 'Randıman' filminin çekimlerinin gerçekleştiği Ordu'da yaşanan olayda Yağmur Ün ve Gökhan Çelik'in klima yüzünden tartıştığı, Yağmur Ün'ün rol arkadaşı Gökhan Çelik'e hakaret edip karnına yumruk attığı öne sürülmüştü.
ŞEHİT AİLELERİNE BAĞIŞ YAPILMASINI İSTEDİ
Çelik, Şehit Aileleri Derneği'ne 50 bin lira bağış yapılırsa davadan vazgeçeceğini söylemiş, Yağmur Ün bağış yapmayınca dosya mahkemeye taşınmıştı.
DAVA 1 HAZİRAN 2021'E ERTELENDİ
Geçen hafta gerçekleşen duruşmada hakim karşısına çıkan Yağmur Ün, "Sadece 'şerefsizsin!' dediğimi kabul ediyorum. Beraatimi istiyorum" dedi. Dava 1 Haziran 2021'e ertelendi.
Son Dakika › Magazin › Ünlü oyuncu Yağmur Ün hakim karşısına çıktı - Son Dakika Magazin