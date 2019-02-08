Son Dakika Haberleri: Ünlü Oyuncu Yalçın Menteş'in Ölümüyle İlgili Açıklama Yapan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Tanju Ulufer,...

Ünlü Oyuncu Yalçın Menteş'in Ölümüyle İlgili Açıklama Yapan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Tanju Ulufer,...

1 saat önce

IHAAW100831-GEN/08-02-2019- Ünlü oyuncu Yalçın Menteş'in ölümüyle ilgili açıklama yapan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Tanju Ulufer, "Akşama doğru tansiyon 8'lere düşmeye başladı.

Ünlü Oyuncu Yalçın Menteş'in Ölümüyle İlgili Açıklama Yapan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Tanju Ulufer,..., System.String[]
IHAAW100831-GEN/08-02-2019

- Ünlü oyuncu Yalçın Menteş'in ölümüyle ilgili açıklama yapan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Tanju Ulufer, "Akşama doğru tansiyon 8'lere düşmeye başladı. Yapılan bütün müdahalelere rağmen dün akşam saat 20.40'da kaybettik" dedi. 08.02.2019 10: 08: 31 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:15 Kaynak: İHA

Yalçın Menteş, Güncel
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