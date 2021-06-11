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Ünlü oyuncu, yorucu egzersizler yapmadan hiç aç kalmadan bir yılda 30 kilo verdi - Son Dakika

Ünlü oyuncu, yorucu egzersizler yapmadan hiç aç kalmadan bir yılda 30 kilo verdi

11.06.2021 14:38
Ünlü oyuncu, yorucu egzersizler yapmadan hiç aç kalmadan bir yılda 30 kilo verdi, System.String[]

BİR YILDA BAMBAŞKA BİRİ OLDUBir zamanlar aşırı kilosuyla dikkat çeken 41 yaşındaki Rebel Wilson, Shape dergisine kilo verme sırlarını anlattı.

Ünlü oyuncu, yorucu egzersizler yapmadan hiç aç kalmadan bir yılda 30 kilo verdi

BİR YILDA BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Bir zamanlar aşırı kilosuyla dikkat çeken 41 yaşındaki Rebel Wilson, Shape dergisine kilo verme sırlarını anlattı. 2020'yi "sağlık yılı" ilan eden Wilson, yaptığı aşırı hızlı olmayan düzenli yürüyüşlerin, kilo vermesine büyük katkısı olduğunun altını çizdi.

Ünlü oyuncu, yorucu egzersizler yapmadan hiç aç kalmadan bir yılda 30 kilo verdi

'ESKİDEN SAĞLIĞIMI BU KADAR DÜŞÜNMÜYORDUM'

Rebel Wilson, kontrollü yürüyüşün, kilo verip, vücudundaki gereksiz yağlardan kurtulmasının anahtarı olduğunun altını çizdi. Bugüne kadar sağlığı hakkında çok da derin düşüncelere dalmadığını ama 40 yaşına girerken bu konu üzerine yoğunlaştığını anlattı.

Ünlü oyuncu, yorucu egzersizler yapmadan hiç aç kalmadan bir yılda 30 kilo verdi

ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTEYİNCE DOKTORLAR ÖNERDİ

Rebel Wilson, 40 yaşına girdiğinde ileride bir bebek sahibi olmak için yumurtalarını dondurmaya karar verdiğini ve uzmanların kendisine daha sağlıklı bir yaşam önerdiğini söyledi. Oyuncu, bu konuşmanın ardından daha önce sağlığına gereken önemi vermediği için üzüldüğünü ve duygusallaştığını anlattı. Wilson "Sağlığım o dönemde benim önceliğim değildi. Bazı şeyleri nasıl doğru yapabileceğimi bilmiyordum" dedi.

Ünlü oyuncu, yorucu egzersizler yapmadan hiç aç kalmadan bir yılda 30 kilo verdi

'SAĞLIK YOLCULUĞU'

'Sağlık yolculuğu' sırasında bir süre Avusturya'da bir tür sağlık inzivasına çekildiğini söyleyen Rebel Wilson, bu süreçte düzenli yürüyüşün sağlık için ne kadar önemli olduğunu fark ettiğini sözlerine ekledi. Sonra da bunun hayatının günlük rutinine dönüştüğünün altını çizdi. Yürüyüşler sırasında da o anları eğlenceli hale getirmek için podcast yayınları dinlediğini anlattı.

Ünlü oyuncu, yorucu egzersizler yapmadan hiç aç kalmadan bir yılda 30 kilo verdi

BESLENME ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİ

Rebel Wilson, sağlık yolculuğuna çıktığında 2020'nin sonuna kadar 74 kiloya inmeyi hedeflediğini ve bu amacına da ulaştığını anlattı. Wilson, birkaç ay önce verecek dört kilosu daha kaldığını açıklamıştı. Şimdi de tam hedefe ulaşmış durumda. Bu süreçte, sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirdiğini ve yüksek protein içeren besinler tüketmeye başladığını sözlerine ekledi.

Ünlü oyuncu, yorucu egzersizler yapmadan hiç aç kalmadan bir yılda 30 kilo verdi
'AMACIM SIFIR BEDEN OLMAK DEĞİLDİ'

Ünlü oyuncu, hedefinin asla sıfır bedene ulaşmak olmadığının altını çizdi. "Amacım asla belli bir bedene inmek değildi" dedi. Wilson şu anda ulaştığı nokta nedeniyle kendisiyle gurur duyduğunu ve hayatında daha fazla denge unsuruna sahip olduğunu söyledi.

Ünlü oyuncu, yorucu egzersizler yapmadan hiç aç kalmadan bir yılda 30 kilo verdi

'KİLOLARIMI BARİYER OLARAK KULLANIYORDUM'

Rebel Wilson, konuk olduğu bir söyleşide kilo verme ile ilgili süreci anlatırken zaman zaman duygulanmıştı. Wilson, geçmişte bedenine hak ettiği sevgiyi ve saygıyı göstermediğini söylerken gözyaşı döktü. Ünlü yıldız "Kilolarımı, insanların bana yaklaşmaması için bir tür bariyer olarak görüyordum" dedi.

Ünlü oyuncu, yorucu egzersizler yapmadan hiç aç kalmadan bir yılda 30 kilo verdi

'KENDİME DEĞER VERMİYORDUM'

Kilolu döneminde kendisine değer vermediğini ve sürekli kendisine negatif şeyler söylediğini belirten Rebel Wilson "Kendimi sevmek üzerine çalışıyorum" diyerek bunun zorluğundan da söz etti.

Ünlü oyuncu, yorucu egzersizler yapmadan hiç aç kalmadan bir yılda 30 kilo verdi

100 KİLOYDUx

Rebel Wilson, sağlık yolculuğuna başlamadan önce 100 kiloydu. Şimdi ise 70 kiloya kadar indi. Yani, 30 kiloya veda etti.

Ünlü oyuncu, yorucu egzersizler yapmadan hiç aç kalmadan bir yılda 30 kilo verdi

Rebel Wilson, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu, yorucu egzersizler yapmadan hiç aç kalmadan bir yılda 30 kilo verdi - Son Dakika Magazin


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