Son Dakika Haberleri: Ünlü Oyuncu Yürüyen Merdivenden Düşerek Yaralandı

Ünlü Oyuncu Yürüyen Merdivenden Düşerek Yaralandı

26 dakika önce

Bir süre önce felç geçiren ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Hikmet Karagöz, Taksim Metrosu'nda yürüyen merdivenlerden inerken düştü.

Ünlü Oyuncu Yürüyen Merdivenden Düşerek Yaralandı, System.String[]
Bir süre önce felç geçiren ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Hikmet Karagöz, Taksim Metrosu'nda yürüyen merdivenlerden inerken düştü. Kaşından ve yanağından yaralanan oyuncunun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Olay, Beyoğlu Taksim Metrosu'nun yürüyen merdivenlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metroya binmek için yürüyen merdivenlerden inmeye çalışan ünlü oyuncu Hikmet Karagöz bu sırada takılarak düştü. Karagöz, kaşından ve yanağından yaralandı. Daha önce felç geçiren Karagöz ayağa kalkmakta zorlanınca sağlıkçı olduğu öğrenilen bir vatandaş ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncu, diğer vatandaşların da yardımıyla hava alması için metro istasyonundan dışarı çıkartıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Müdahalenin ardından ünlü oyuncu ambulansla hastanede tedavi altına alındı. Ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Sümer Avcı/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:01 Kaynak: İHA

Taksim, Hikmet Karagöz, Güncel
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