Ünlü oyuncudan çarpıcı açıklamalar: Bebek doğduktan sonra cinsel hayatımız durdu

ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Nişanlısı Katy Perry ile Daisy Dove adını verdikleri bir kız bebek babası olan Orlando Bloom, bebeğin dünyaya gelmesinden sonra hayatlarının nasıl değiştiğini anlattı. 44 yaşındaki Bloom, bunun yanı sıra hayatıyla ilgili başka çarpıcı açıklamalarda da bulundu.

'ARTIK YETERİ KADAR SEKS YAPMIYORUZ'

Model Miranda Kerr ile evliğinden Flynn adında 9 yaşında bir oğlu daha bulunan Orlando Bloom, The Guardian gazetesiyle bir röportaj yaptı. Bloom, hayatıyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, özel hayatıyla ilgili sorulara da açık yüreklilikle yanıt verdi. Bunlardan biri de kendisine yöneltilen "Siz ve Katy ne sıklıkta seks yapıyorsunuz?" sorusuydu. Orlando Bloom, bu soruyu "Yeteri kadar değil, kısa süre önce bir bebek sahibi olduk" diyerek yanıtladı.

'UNUTAMADIĞI ÖPÜCÜK'

Orlando Bloom, röportajda kendisine sorulan "hayatınızın en büyük aşkı kimdir?" sorusuna da şu yanıtı verdi: " Oğlum Flynn, kızım Daisy Dove, Mighty adlı köpeğim ve sonra da elbette nişanlım." Bloom, röportajda hayatının en iyi öpücügünü de henüz 17 yaşındayken Debbie adlı bir kızdan aldığını anlattı. Bloom, hayatının en mutlu döneminin de Lord of The Rings (Yüzüklerin Efendisi) adlı filmin çekilmesinden hemen önceki dönem olduğunu vurguladı. Kısa bir süre önce Montecito'da 14.2 milyon dolara gösterişli bir malikane satın alan Orlando Bloom, sabah uyanınca yaptığı ilk işin, altı aylık kızı Daisy Dove'a bir göz atmak olduğunu söyledi. Ardından da kendi deyimiyle "raydan çıkmamasını sağlayan" 20 dakikalık Budist şarkılarıyla ilgilendiğini anlattı.

2019'DA NİŞANLANDILAR

Orlando Bloom ve Katy Perry, üç yıllık inişli çıkışlı bir ilişkinin ardından 2019 yılında nişanlandılar. Kısa bir süre sonra da çiftin bebek beklediği haberleri basına yansıdı. Önceleri bu haberlere sessiz kalan Perry sonunda mutlu haberi doğruladı. Katy Perry, hamilelik iddialarına son noktayı yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla koymuştu. Ünlü şarkıcı Never Worn White adlı şarkısının klibinde büyüyen karnını da gözler önüne sermişti. Perry, yine sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda "Bu yaz çok fazla şey olacak. Sadece doğum yapmayacağım, beklediğiniz çok önemli bir şey daha olacak" diye yazmıştı.

PAPATYALI OJE

Dört yıldır birlikte olan ve önceki yıl da nişanlandıklarını açıklayan Katy Perry ile Orlando Bloom, kızlarının doğumunu da sosyal medya hesabından duyurdu. Mutlu haber, çiftin iyi niyet elçisi olduğu UNICEF'in sosyal medya hesabından da duyuruldu. Paylaşımda "Dünyaya hoş geldin Daisy Dove Bloom. İyi niyet elçilerimiz Orlando Bloom ve Katy Perry'nin kızlarını tanıştırmaktan onur duyarız" denildi. Bu duyuru, aynı zamanda dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç bebekler ve anne adayları için başlatılan bir kampanyanın da ilk adımı oldu. Katy Perry'nin anne olduğunu duyurduğu fotoğrafta tırnağını da kızının adındaki Daisy'ye (Papatya) uygun oje sürmesi de dikkatlerden kaçmamıştı.

ALTIN KÜRE GECESİ AŞK DOĞDU

Katy Perry ve Orlando Bloom aşkı bir Altın Küre ödül töreninde başladı. The Mirror gazetesine konuşan 43 yaşındaki Orlando Bloom, nişanlısı Katy Perry ile tanıştığı geceyi ve hissettiklerini anlattı. Bloom'un anlattığına göre ünlü oyuncu ve 35 yaşındaki Katy Perry, 2016 yılındaki Altın Küre (Golden Globes) ödülleri gecesinde tanıştılar. Anlattığına göre Bloom'un Perry'ye bir kez yakından bakması da ona aşık olmasına yetti.

'HAMBURGER YERKEN KALBİM ONA KİLİTLENDİ'

Orlando Bloom, Katy Perry'nin, dikkatini çektiği ilk anları şöyle anlattı: "Sahnede duruyordum ve seyircilere bir göz atıyordum. O oradaydı, kalabalığın arasında. Hatırlıyorum, çok güzel pembe bir elbise giyiyordu. O sırada "Ooo! Sanırım bu Katy Perry!" diye aklımdan geçirdim." Katy Perry'nin, ünlü oyuncu Denzel Washington ile aynı masada oturduğunu fark ettiğini de anlattı. Söylediğine göre, o masaya kutularla hamburger taşındığını görüp karar verdi. Denzel Washington'ın yanına giden Orlando Bloom, hemen o masaya gidip meslektaşına "Bir tane alabilir miyim?" diye sordu. Denzel Washington da ona "Elbette" dedi. O sırada aynı masada oturan Perry'ye göz kırptı.

İKİSİ DE DAHA ÖNCE EVLENİP BOŞANDI

Katy Perry, daha önce oyuncu Russell Brand ile kısa süren bir evlilik yaşamıştı. Hindistan'da evlenen çiftin birlikteliği fazla uzun sürmedi. Perry, ilk evliliğini 2010 yılında oyuncu Russell Brand ile yaptı. Ama bu evlilik sadece iki yıl sürdü. Brand, geçen yılın son aylarında bir röportajda Katy Perry ile evliliğine ilişkin konuşmuş ve o dönemi "kasırga gibiydi" diye nitelendirmişti. Orlando Bloom ise 2010 ile 2013 yılları arasında model Miranda Kerr ile evliydi. Çiftin Flynn Christopher adında 10 yaşında bir oğlu oldu. Annesiyle birlikte yaşayan Flynn, zaman zaman babası ve onun nişanlısıyla da buluşup iyi vakit geçiriyor.