Son Dakika Haberleri: Ünlü Oyuncudan Haydar Ali Yıldız'a Destek

Ünlü Oyuncudan Haydar Ali Yıldız'a Destek

1 saat önce

Ünlü oyuncudan Haydar Ali Yıldız'a destekİSTANBUL - AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor.

Ünlü oyuncudan Haydar Ali Yıldız'a destek

İSTANBUL - AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Mahalle mahalle sokak sokak gezen ve halkın teveccühü ilen karşılaşan Haydar Ali Yıldız'a bir destek de ünlü oyuncu Cem Uçan'dan geldi.
Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdülhamid dizilerinin sevilen oyuncusu Cem Uçan, çektiği video ile Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız'a desteklerini iletti.
Uçan videoda şunları söyledi: "Sevgili Haydar Ali Yıldız Başkanımızın Okçular Tekkesi'ndeki hizmetlerini çok iyi biliyorum. Okçuluk sporuyla alakalı İstanbul'daki ve Beyoğlu'ndaki gençliğe çok büyük hizmetleri var. Şimdi de İstanbul'un gözbebeği, dünyanın da kültür deyince akla gelen başkentlerinden birisi olan Beyoğlu'nda kendisi belediye başkan adayı. Ben tüm kalbimle kendisini destekliyorum. Hem gençliğe hem kültüre çok büyük destek vereceğini, yatırımlar yapacağına inanıyorum. Seçim sürecinde kendisine başarılar diliyorum"
Uçan'ın bu sözlerine sosyal medya hesaplarından teşekkür eden Yıldız ise şu ifadeleri kullandı: "Severek izlediğimiz Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdülhamid dizilerinde oynayan Cem Uçan kardeşimiz bize desteklerini iletmiş. Kendisine canı gönülden teşekkür ederiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:46 Kaynak: İHA

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