Ünlü oyunculardan 'Şener Şen' uyarısı - Son Dakika

Ünlü oyunculardan 'Şener Şen' uyarısı
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın ve ünlü komedyen Cem Yılmaz twitter hesapları üzerinden paylaşımda bulunarak ünlü oyuncu Şener Şen adına açılan sahte hesap konusunda sosyal medya kullanıcılarını uyardı.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın ve ünlü komedyen Cem Yılmaz twitter hesapları üzerinden paylaşımda bulunarak ünlü oyuncu Şener Şen adına açılan sahte hesap konusunda sosyal medya kullanıcılarını uyardı.
Twitter'da sabah saatlerinde Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Şener Şen adına açılan bir sahte hesap kısa sürede binlerce takipçiye ulaştı. Gün boyunca sosyal medyanın gündemine gelen hesap ile ilgili binlerce tweet atıldı. Çok geçmeden açılan hesabın sahte olduğu, Şener Şen'in twitter kullanmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine sosyal medya kullanıcılarına bir uyarı da Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın ve ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan geldi. Arkın mesajında "Şener Şen twitter kullanmıyor" ifadelerini kullanırken Cem Yılmaz paylaşımında, "Şener Şen ve Ferhan Şensoy adıyla açılan ısrarla onlar adına zırvalamaya devam eden bu iki hesabı takip etmeyin. Bir Ferhan Şensoy kitabı okuyun, bir Şener Şen filmi izleyin" dedi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 02:55 Kaynak: İHA
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