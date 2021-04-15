Ünlü oyuncuları buluşturan defile

Dijital platformda gerçekleşen defilenin video ve fotoğraf çekimlerinin prodüksiyonunu Öner Evez, stil danışmanlığını ise Oğuz Erel yaptı. 27 look koleksiyon sergilenen defilede, oyuncu Gonca Vuslateri, tiyatro sanatçısı Tiraje Başaran, oyuncu Gökhan Mumcu, fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede gibi ünlü isimlerin yanında, 23 yerli ve yabancı model görev aldı.

Yakup Biçer, "EBRULİ" adını verdiği koleksiyonu ile ilgili olarak, "İçinde bulunduğumuz pandemi ve sosyal kültürel çatışmaların yaşandığı bu dönemde Ebru Sanatı ile yakından ilgilenmeye başladım. Maneviyatımı güçlendiren, yaratıcılığımı ön plana çıkaran ve stresten uzaklaşmamı sağlayan Ebruli sanatı ile köklerimden beslenmeye devam ettim. Japonya'dan doğan Suminagashi bizim kültürümüzle iç içe girmiş, geçmişten günümüze Ebru sanatı ile kainat ve aşkın derin yansıması olarak hayatlarımıza dahil olmuştur. Japon stili ve Türk motiflerini taşıyan "Ebruli" koleksiyonunu da bu hikayeden yola çıkarak hazırladım. Diğer koleksiyonlarımda kullanılan siyah rengin yanında, bu seride kobalt mavi ve kırmızı renklerin hem birbirleri ile muhteşem bir uyum içinde, hem de mutlak bir çatışma halinde olduğu desenler karşınıza çıkacak... Tıpkı Ebru sanatında olduğu gibi..." dedi…