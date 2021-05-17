Ünlü oyuncunun 8 yıllık ilişkisi bitti

2013 yılında İzmir'de "Mutlu Aile Defteri" filminin çekimleri sırasında tanışan çift, geçen sene mayıs ayında ilişkilerinin 7. yılını kutlamıştı. Evlenmeleri beklenen ancak bir türlü nikah masasına oturmayan çiftten Şeyma Şener'in Aksum'la birlikte yaşadığı evden ayrıldığı öğrenildi. 8 yıllık ilişkilerini noktalayan çiftin mutlu günlerine ait video ve fotoğraflarını silmemesi de dikkat çekti.