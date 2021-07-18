Ünlü oyuncunun bikinili paylaşımları dikkat çekti

'Kara Para Aşk' dizisiyle büyük üne kavuşan İlkin Tüfekçi, tatil sezonunu Alaçatı'da açtı. Bikinili karesini yayınlayan oyuncu, "40 derece sıcakta yanma keyfi" diye yazdı. Kırmızı ve siyah bikini giyen Tüfekçi'ye, fit vücudu ve güzelliği nedeniyle takipçilerinden övgü dolu mesajlar aldı.

Dünyaca ünlü İspanyol oyuncu Penelope Cruz'a benzetilen Tüfekçi, bikinili kareleriyle sosyal medyada konuşulan isimlerden oldu. 400 binden fazla takipçisi olan oyuncu, binlerce beğeni aldı.