ÜNLÜ OYUNCUNUN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI
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Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHAÜnlü tiyatro oyuncusu Selahattin Taşdöğen, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde otomobiliyle ilerlediği sırada önüne çıkan motosikletliye çarptı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:12 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/ İSTANBUL DHA
Ünlü tiyatro oyuncusu Selahattin Taşdöğen
, Kadıköy Bağdat
Caddesi'nde otomobiliyle ilerlediği sırada önüne çıkan motosikletliye çarptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü İbrahim Acun ağır yaralandı. Acun olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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