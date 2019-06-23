ÜNLÜ OYUNCUNUN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI(1)
43 dakika önce
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHA Ünlü tiyatro oyuncusu Selahattin Taşdöğen, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde otomobiliyle ilerlediği sırada önüne çıkan motosikletliye çarptı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:56 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/ İSTANBUL DHA
Ünlü tiyatro oyuncusu Selahattin Taşdöğen, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde otomobiliyle ilerlediği sırada önüne çıkan motosikletliye çarptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü İbrahim Acun ağır yaralandı. Acun olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Acun Ilıcalı'nın ilk karısı Seda Başbuğ dün akşam evlendi
İSTANBUL- ARNAVUTKÖY'DE OY KULLANMAKTAN DÖNEN AİLE KAZA YAPTI: 1 ÖLÜ
Kadıköy'de yangın: Anne baba öldü, engelli oğulları kurtarıldı
Son Dakika! Ekrem İmamoğlu, vatandaşlara seslendi: Ben Atatürk Cumhuriyeti'nin projesiyim