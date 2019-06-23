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ÜNLÜ OYUNCUNUN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI(1)

43 dakika önce

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHA Ünlü tiyatro oyuncusu Selahattin Taşdöğen, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde otomobiliyle ilerlediği sırada önüne çıkan motosikletliye çarptı.

ÜNLÜ OYUNCUNUN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI(1), System.String[]

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/ İSTANBUL DHA 
Ünlü tiyatro oyuncusu Selahattin Taşdöğen, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde otomobiliyle ilerlediği sırada önüne çıkan motosikletliye çarptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü İbrahim Acun ağır yaralandı. Acun olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 


Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:56 Kaynak: DHA
Selahattin Taşdöğen, DHA, Güncel
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