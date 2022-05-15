Ünlü oyuncunun kız kardeşi ve babası kaza yaptı: Kazada 3 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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Ünlü oyuncunun kız kardeşi ve babası kaza yaptı: Kazada 3 kişi hafif yaralandı

15.05.2022 13:07
Ünlü oyuncunun kız kardeşi ve babası kaza yaptı: Kazada 3 kişi hafif yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde BKM Mutfak oyuncularından Safa Sarı'nın babası ve kız kardeşi kaza yaptı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde BKM Mutfak oyuncularından Safa Sarı'nın babası ve kız kardeşi kaza yaptı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Kaza Cevizdere Mahallesi Karadeniz Devlet Sahil Yolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri'den Trabzon'un Of ilçesine girmekte olan Halil Ömeroğlu idaresindeki 38 ABA 503 plakalı otomobil, trafik ışıklarında tali yoldan karşıya geçmeye çalışan Fethi Sarı (57) idaresindeki 28 NG 256 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Halil Hacıömeroğlu'nun yanında bulunan annesi Emine Hacıömeroğlu ile diğer araçta bulunan Fethi Sarı ve yanında bulunan kızı Merve Sarı (32) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası kontrol amaçlı Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan Ünlü oyuncunun kız kardeşi ve babası çıktı

Kazaya karışan Fethi Sarı ve yanında bulunan kızı Merve Sarı'nın, Ünyeli BKM Mutfak Oyuncusu Safa Sarı'nın kız kardeşi ve babası olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

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Beşiktaş Kültür Merkezi, Trabzon, Ordu, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ünlü oyuncunun kız kardeşi ve babası kaza yaptı: Kazada 3 kişi hafif yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü oyuncunun kız kardeşi ve babası kaza yaptı: Kazada 3 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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