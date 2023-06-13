Ünlü oyuncunun Kocaeli'deki tiyatro gösterisi iptal edildi - Son Dakika
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Ünlü oyuncunun Kocaeli'deki tiyatro gösterisi iptal edildi

13.06.2023 14:09

AK Parti seçmenine hakaret eden ve tehditler savuran oyuncu Yunus Günçe'nin 22 Haziran'da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde sergilenmesi planlanan tiyatro gösterisi iptal edildi. Vatandaşların tepkisi üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, söz konusu oyun için sözleşmenin iptal edildiğini duyurdu.

14 Mayıs seçim döneminde AK Parti seçmenine ağır hakaretlerde bulunan ve tehditler savuran oyuncu Yunus Günçe'nin 22 Haziran'da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde tiyatro oyunu sergilemesine vatandaşlardan tepki geldi.

GÖSTERİ İPTAL EDİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a sosyal medyada çağrıda bulunan vatandaşlar, kendilerine hakaretlerde bulunan Yunus Günçe'nin oynayacağı oyun için tiyatro salonunu kiralanmaması gerektiğini söyledi. Tepkiler üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi söz konusu oyun için sözleşmenin iptal edildiğini duyurdu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "22 Haziran tarihinde Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde özel bir şirket tarafından kiralama yöntemiyle sahnelenmesi düşünülen söz konusu oyun için şirketle yapılan sözleşme iptal edilmiştir" açıklamasında bulundu.

Oyuncu Yunus Günçe'nin Kocaeli'ndeki gösteri iptal edildi

"15 MAYIS SABAHI ALAYINIZ RESMEN ÇÖPSÜNÜZ"

AK Parti seçmenine hakaretler yağdıran Yunus Günçe yayınladığı videoda, "Troller, Alman futbolcular. Bence siz kendinize başka işler bakın. Başka kariyerler planlayın çünkü artık buradan size ekmek çıkmaz. Konu kapandı, iş bitti oğlum. Tabi matematik ortada. 15 Mayıs sabahı alayınız resmen çöpsünüz. Zaten çöpsünüz ya neyse. Yani ne yazarsanız yazın sonuca etki etmeyecek. Pazarda limon satabilirsiniz. Korsan taksi olun. Rusya ile fason penye işi yapın. Hepinize yeni kariyerlerinizde başarılar diliyorum troller" ifadelerini kullanarak ağza alınmayacak hakaretler etmişti.

Oyuncu Yunus Günçe'nin Kocaeli'ndeki gösteri iptal edildi
Oyuncu Yunus Günçe'nin Kocaeli'ndeki gösteri iptal edildi
Kaynak: İHA
YORUMLAR (4)
  • Farah Fawwcet: Sanatçı dediğin toplum önünde siyaset yapmamalı. O zaman yaptığı işten dolayı 'sanatçı" lık vasfını kaybeder. Sanat siyaset dışı olması gerekir. Değilse de ona kendi avanesi zaten bakar. Zira, vergileri heykellere ve taraf sanatçılara dağıtmaya oldukça mâhirler. Sokakta görsem selam vermeyeceğim tipler bu dünyada krallar gibi yaşıyorlar. Anlat anlat bitmez... Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
  • Ekrem Korkmaz: Çöp sensın ! Teneke gibi buruşturup attılar ?? Cevap Yaz 20 7 Yayından Kaldır
  • suna genç: ünlü mü??? Cevap Yaz 53 12 Yayından Kaldır
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yunus Günçe, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ünlü oyuncunun Kocaeli'deki tiyatro gösterisi iptal edildi - Son Dakika


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