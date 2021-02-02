Ünlü oyuncunun videosu olay oldu: Kar yağınca aklıma geldi

52 yaşındaki iki çocuk annesi Naomi Watts'ın buz gibi karın içine mayoyla atladığı videoya ünlü meslektaşları da dahil birçok kişi yorum yağdırdı. Çok sayıda kişi Watts'a nerede olduğunu sordu. Bunlardan biri de Kate Hudson'dı. Watts buna videonun geçmişte çekildiği cevabını vererek herkesin merakını da gidermiş oldu. Ünlü model Helena Christensen de Watts'ın kar manzarası içinde çekilen bu videosunu 'kıskandığını' belirtti.

BEMBEYAZ KARLARA BÖYLE DALMIŞ

Naomi Watts, karantina boyunca paylaştığı videolara konuşuldu sürekli. Takipçilerini güldüren ya da evde kapalı kalmanın yarattığı sorunları ifade eden videoları takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.

DOSTÇA AYRILDILAR

İlişkilerini bir süre önce bitiren oyuncu ve yönetmen Liev Schreiber ile Watts'ın iki çocuğu bulunuyor. Dostça ayrılan Schreiber ve Watts, çocukları için sık sık bir araya geliyor.

ÜNLÜLER SON HAFTALARI BÖYLE GEÇİRİYOR

Instagram videosu bu kadar ilgi gören Naomi Watts dışında diğer ünlülerin sosyal medya hesaplarından neler paylaştıklarına, günlük hayatlarında neler yaptıklarına da bir göz atalım.

BEBEĞİM VE BEN

Dani Dyer minik bebeğiyle çekilen fotoğraflarını sık sık sosyal medya sayfasından paylaşıyor.

BABASIYLA BİRLİKTE

Sofia Richie, babası ünlü müzisyen Lionel Richie ile birlikte çektirdiği bir dizi pozuyla takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

ESKİ POZLARA DEVAM

Bir paylaşımıyla çok konuşulan Elizabeth Hurley, kendi tasarladığı bikinileri tanıttığı pozlarına devam etti.

TATİL POZLARI

Kourtney Kardashian, Turks and Caicos adalarındaki aile tatilinde çekilen bu pozunu Instagram sayfasında paylaştı.

YOĞUN HAFTA SONRASI DİNLENME

Victoria Beckham da uzaktan eğitimle geçen yoğun bir hafta sonrasında kızı Harper ile eğlenirken çekilen bu pozu paylaştı.

OKUMAYA ARA VERDİ

Dua Lipa kitap okurken ara verip çektiği bu selfie'sini takipçileriyle paylaştı.

HERKES DEMI'NIN YÜZÜNE BAKTI

Podyuma çıktığı bir defilede yüzünün görüntüsüyle dikkat çeken Demi Moore, Kate Moss, Kim Jones ve Christy Turlington ile çekilen bu pozunu paylaştı. Çok konuşulan defilenin ardından Moore'un yüzünün eski görüntüsünde olması dikkat çekti.

CİDDİ SELFIE

Hailey Baldwin Bİeber, ciddi bir görüntü sergilediği bu pozunu takipçileriyle paylaştı.

YEŞİL KIYAFET

Billie Eilish'in bu kıyafeti takipçilerinin ilgisini çekti.

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GÜNEŞLİ POZ

Model Sara Sampaio, güneşe karşı çektirdiği bu fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.