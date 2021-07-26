Ünlü oyuncuya şok! Savcılığa koştu

Son Dakika: Galatasaray, Sacha Boey ile 4 yıllık anlaşmaya vardı

Suç makinesi baba ve kızları görüntülenmekten utanınca gazetecilere terlikle saldırdı

Kaçan kurbanlığı bulmaya giden Onur Eker'e ait olduğu iddia edilen görüntünün başka bir gence ait olduğu ortaya çıktı