Ünlü ozan Neşet Ertaş'ın kız kardeşi defnedildi

Cenaze törenine Kırşehir Belediye Başkan Yardımcıları Asaf Kayaoğlu, Başar Altuntaş ve Osman Uçar ile vatandaşlar katıldı.

Burada, Garip'in ailesi ile kardeşi Ali Ertaş taziyeleri kabul etti.

Ankara 'da trafik kazasında hayatın kaybeden ünlü halk ozanı Neşet Ertaş 'ın kız kardeşi Ayşe Garip (77) Kırşehir 'de toprağa verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Arnavutköy'de, anne, baba ve 2 kardeşini birkaç saat arayla katleden cani konuştu: Beni hep dışladılar