Ünlü Pehlivan İnşaattan Düşerek Vefat Etti
1 saat önce
Aynı zamanda müteahhitlik ve inşaat ustalığı yapan Sevimli, dün İstanbul'da yaptığı bir inşaatta, yaklaşık 13 metreden asansör boşluğuna düştü.
Aynı zamanda müteahhitlik ve inşaat ustalığı yapan Sevimli, dün İstanbul
'da yaptığı bir inşaatta, yaklaşık 13 metreden asansör boşluğuna düştü. Hemen hastaneye kaldırılan Sevimli, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Sevimli'nin cenazesi bugün (1 Ocak 2019) saat 15.00'te Gaziosmanpaşa
Karayolları Mahallesi Cem Evi'nden kaldırılacak.
Aslen Amasyalı olan, yağlı güreşlerde küçük orta küçük boyda başarılar elde eden, çıraklar yetiştiren ve sporculara maddi/manevi destekte bulunan Sevimli'nin vefatı güreş camiasında büyük üzüntüye yol açtı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:45
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