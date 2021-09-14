ÜNLÜ PİYANİST BESTECİ TULUĞ TIRPAN'DAN KANSER HASTALARINA MORAL KONSERİ - Son Dakika

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Park Hastanesi, Kemoterapi Bölümü'nde 15 Eylül Dünya Lenfoma Farkındalık Günü nedeniyle müzik dinletisi düzenlendi. Kanser hastaları, dünyaca ünlü Piyanist ve Besteci Tuluğ Tırpan'ın çaldığı eserlerle moral buldu.

İEÜ Medical Park Hastanesi, 15 Eylül Dünya Lenfoma Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Kemoterapi Bölümü' nde düzenlenen müzik dinletesi hakkında açıklamalarda bulunan dünyaca ünlü Piyanist ve Besteci Tuluğ Tırpan, tensel tedavinin yanı sıra tinsel tedavinin önemine değinerek, 'Doktorlar bizim için iyi ki geldiniz, iyi ki hastalarla buluştunuz diyorlar. Müzik terapisi yüzyıllardan beridir var olan bir kavram. Hastalıklarla mücadele etmek çok kolay bir durum değil. Böylesine zor bir tedavi sürecini daha rahat atlatabilmeleri, olumlu düşünmelerini sağlamak için melodilerle onları buluşturmak çok iyi bir fikir. Ben bu tarz organizasyonlarda çok duygulanmamaya çalışıyorum. Çünkü hastaların morale ihtiyacı oluyor. Ben de yüksek moral ile piyanonun başına geçiyorum. Zaten dikkat ederseniz onları olumlu düşüncelere sevk edecek eserler çalmaya çalıştım. Onların tedavisine bu şekilde destek veriyor olmak beni çok mutlu etti. Bu tarz organizasyonların devam etmesi gerekiyor" dedi.

"MÜZİK, BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR"

Müzik terapisinin kanser tedavisinde önemli bir rol oynadığını belirten İEÜ Medical Park Hastanesi Hematoloji Kliniği'nden Doç. Dr. Füsun Gediz, 'Kanser, sadece hastalar için değil yakın çevresi ve sağlık çalışanları için de çok zorlu bir süreç. Bu zorlu süreçte müzik terapisinin çok önemli faydaları olduğunu biliyoruz. İngiltere'de binin üzerinde hasta üzerinde yapılmış çalışmalarda, müzik terapisinin hastanın tedavinin yan etkilerini daha az hissetmesi, bağışıklık sisteminin güçlenmesi gibi birçok olumlu etkisi olduğu gözlemlenmiş. Biz de hastane ve hematoloji bölümü olarak müzik terapilerini oldukça önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

"MÜZİĞİN SESİNİ DUYUNCA GÖZÜM AÇILDI"

Müzik dinletisine katılan kanser hastası Aysel Yılmaz ise, 'Kemoterapi salonuna geldiğim zaman devamlı uyuyordum ve biraz sıkıntılarım oluyordu, fakat müziğin sesini duyunca gözüm açıldı ve içimde bir heyecan oldu. Çok mutlu oldum. Bu tedavinin müzikle birlikte çok daha iyi olacağını düşünüyorum" dedi. Müzik ile kendisinin hastalıktan uzaklaştığını söyleyen kemoterapi gören Binali Gül da, 'Müziğin sesini duyunca önce şaşırdım. Sonra piyano çaldığını duydum ve çok duygulandım. Ne çaldığından öte böyle bir organizasyonun düşünülmesi benim için çok kıymetliydi. Bir an bile olsa hastalık düşüncesinden beni uzaklaştırdı ve kendimi iyi hissetmemi sağladı" diye konuştu.