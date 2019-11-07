Ünlü piyanist Diego Valdivia, Antalya'da konser verecek

Piyanosuyla flamenko füzyonu oluşturan ünlü piyanist Diego Valdivia, 20. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde müzikseverlerle buluşacak.

Festival, 16 Kasım'da Türkiye'nin başarılı baritonlarından Barbaros Büyükakkan'ın konseri ile başlayacak. Festival kapsamında Valdivia, 23 Kasım'da sahne alacak.

Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilecek konserde, Valdivia'yı 6 flamenko dansçısı ve 5 müzisyen eşlik edecek.

5 yaşındayken piyano çalmaya başlayan ve Paco de Lucia Konservatuvarı'nda eğitim alan Valdivia, ilk şarkısı "Furia"yı 14 yaşında besteledi. 17 yaşındayken de bestelediği "Bahia" ve "La Caja de Musica" şarkıları ilk albümünde yer aldı.

Çeşitli televizyon programları ve reklamlar için yaptığı bestelerle müziğini tüm dünyaya duyuran sanatçının, Game of Thrones'un soundtrackini flamenko formunda çaldığı eser, Birleşik Krallık'ta "En İyi Düzenleme" seçildi.

Sanatçının Türkiye'de ilk kez Antalya'da vereceği konserinde piyanodaki yetenekli dokunuşlarına flamenko ruhunu yansıtan dansçılar eşlik edecek.