Son Dakika Haberleri: Ünlü piyanist Odelia Sever Darüşşafakalı çocuklar için sahneye çıktı
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Ünlü piyanist Odelia Sever Darüşşafakalı çocuklar için sahneye çıktı

1 saat önce

Howden Group'un başlattığı "1MFor$1M" sosyal sorumluluk projesi kapsamında Türkiye'de gerçekleştirilen konserden elde edilen gelirle Darüşşafakalı çocukların eğitimine destek oldu.

Ünlü piyanist Odelia Sever Darüşşafakalı çocuklar için sahneye çıktı, System.String[]

Howden Group'un başlattığı "1MFor$1M" sosyal sorumluluk projesi kapsamında Türkiye'de gerçekleştirilen konserden elde edilen gelirle Darüşşafakalı çocukların eğitimine destek oldu.


Dünyaca ünlü Piyanist Odelia Sever, 12 Eylül Perşembe akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde verdiği bu sıra dışı konserde hem piyano çalıp, hem de dans ederek seslendirdiği parçalar ile izleyenleri etkiledi.


3.5 YAŞINDA PİYANOYA BAŞLADI


Odelia Sever 3.5 yaşında piyanoya başladı ve kısa süre içerisinde yeteneklerini tüm dünyaya gösterdi. Yaratıcı tarzını geliştirdiği Londra'daki Kraliyet Müzik Akademisi'nde master yaptıktan sonra dünyanın dört bir yanında konserler verdi. Kariyeri boyunca Zarastro Trio, Amadeud Quartet ve Arjantinli bir tango beşlisi olan Tangobar gibi birçok müzik grubu ile çalıştı. Odelia Sever, birçok sanat eserini bir araya getirdiği ve yardımcı yönetmen olarak görev yaptığı İsrail Opera Binası'nda klasik piyano projeleri üzerinde çalıştığı solo performanslar sunmaya devam ediyor.

Piyanist, Türkiye, Eylül, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:15 
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