Son Dakika Haberleri: Ünlü piyanist Odelia Sever Türkiye'ye geliyor
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Ünlü piyanist Odelia Sever Türkiye'ye geliyor

36 dakika önce

Dünyaca ünlü Piyanist Odelia Sever, İstanbul'da vereceği sıra dışı bu konserde hem piyano çalıp, hem de dans ederek seslendireceği parçalar ile izleyenlere keyifli anlar yaşatacak.

Ünlü piyanist Odelia Sever Türkiye'ye geliyor, System.String[]

Dünyaca ünlü Piyanist Odelia Sever, İstanbul'da vereceği sıra dışı bu konserde hem piyano çalıp, hem de dans ederek seslendireceği parçalar ile izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. Odelia Sever'ın 12 Eylül Perşembe akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde vereceği sıra dışı konser, aynı zamanda Howden Group'un tüm dünyada düzenlediği Sosyal Sorumluluk Projesi'nin Türkiye bacağı olarak Darüşşafaka Cemiyeti'nin "eğitimde fırsat eşitliği" misyonuna katkı sağlayacak.


#iyilikresitali isimli bu konserin geliri Darüşşafaka'da okuyan babası ya da annesi hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, 927 yetenekli öğrencinin nitelikli bir eğitimle geleceğe hazırlanması için Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışlanacak.


3.5 YAŞINDA PİYANOYA BAŞLADI


Odelia Sever 3.5 yaşında piyanoya başladı ve kısa süre içerisinde yeteneklerini tüm dünyaya gösterdi. Yaratıcı tarzını geliştirdiği Londra'daki Kraliyet Müzik Akademisi'nde master yaptıktan sonra dünyanın dört bir yanında konserler verdi. Kariyeri boyunca Zarastro Trio, Amadeud Quartet ve Arjantinli bir tango beşlisi olan Tangobar gibi birçok müzik grubu ile çalıştı. Odelia Sever, birçok sanat eserini bir araya getirdiği ve yardımcı yönetmen olarak görev yaptığı İsrail Opera Binası'nda klasik piyano projeleri üzerinde çalıştığı solo performanslar sunmaya devam ediyor.

Darüşşafaka, İstanbul, Piyanist, Türkiye, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:22 
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