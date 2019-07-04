Son Dakika Haberleri: Ünlü popçu Costa Cordalis 75 yaşında öldü
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Ünlü popçu Costa Cordalis 75 yaşında öldü

9 dakika önce

ALMANYA'da Almanca öğrendikten sonra felsefe, Alman dili ve edebiyatı öğrenimine başlayan, ancak bitirmeyen Costa Cordalis, Almanca pop şarkılar besteledi.

Ünlü popçu Costa Cordalis 75 yaşında öldü, System.String[]
ALMANYA'da Almanca öğrendikten sonra felsefe, Alman dili ve edebiyatı öğrenimine başlayan, ancak bitirmeyen Costa Cordalis, Almanca pop şarkılar besteledi. 1970'li yıllarda Almanya'nın en ünlü pop şarkıcıları arasına giren Costa Cordalis, 'Du hast ja Traenen in den Augen' (Gözlerinde Yaş Var) adlı ilk albümünü çıkardı. Cordalis'in 1971'de 'Und die Sonne ist heiss' (Güneş Yakıyor) adlı parçası hit oldu. Asıl üne ise 'Anita' adlı parçasıyla 1976'da kavuşan Cordalis, karısı ve üç çocuğuyla Mallorca Adasına yerleşti. Cordalis, 2 Temmuz Salı günü evinde hayatını kaybetti.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:47 
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