Ünlü profesör Ahmet Ercan, Mısır'da denizin altında boğulma tehlikesi atlattı: Ciğerime kaçan su sonrası yüreğim patlayacak gibi çarpıyordu - Son Dakika
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Ünlü profesör Ahmet Ercan, Mısır'da denizin altında boğulma tehlikesi atlattı: Ciğerime kaçan su sonrası yüreğim patlayacak gibi çarpıyordu

02.01.2023 10:13

Ünlü profesör Ahmet Ercan, Mısır'da mercanları izlemek için açıldığı denizde boğulma tehlikesi atlattığını açıkladı. Ağzında ağızlık olduğu için kimseden yardım isteyemediğini belirten Ercan, "Ağzımda ağızlık olduğundan kimseyi yardıma çağıramadım. Önce sırt üstü döndüm. Ciğerime kaçan su, soluk almamı engelliyordu. Yüreğim patlayacak gibi çarpıyor, göğsüm sıkışıyordu" dedi.

Yılbaşı tatili için arkadaşlarıyla Mısır'a giden Prof. Dr. Ahmet Ercan, denizdeki mercanları seyretmek için açıldığı denizde ölüm tehlikesi anlattı.

"KİMSEYİ ÇAĞIRAMADIM"

Sözcü'de yer alan habere göre; Mercanları izlerken akciğerine su kaçtığını ifade eden Ercan, "Ağzımda ağızlık olduğundan kimseyi yardıma çağıramadım. Önce sırt üstü döndüm. Ciğerime kaçan su, soluk almamı engelliyordu. Yüreğim patlayacak gibi çarpıyor, göğsüm sıkışıyordu" dedi.

"AŞAĞI YIĞILDIM KALDIM"

Kendisini zorlayarak karaya çıkabildiğini ifade eden Ercan, "Yavaşça kumsala yürüdüm. Sonunda kumsala varınca baş aşağı yığıldım kaldım. Burnumdan, ağzımdan sular geliyor, başım dönüyor, kusmak istiyordum. Halen kimse beni görmemiş, kimse ilgilenmiyordu. Öylece ne kadar kaldım bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

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Ahmet Ercan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ünlü profesör Ahmet Ercan, Mısır'da denizin altında boğulma tehlikesi atlattı: Ciğerime kaçan su sonrası yüreğim patlayacak gibi çarpıyordu - Son Dakika


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